Barbara D’Urso, che botta! È successo dopo la diretta del ‘Live’: Carmelita trema

Sesto imperdibile appuntamento con “Live non è la d’Urso”,, il programma di VideoNews condotto da Barbara d’Urso, domenica 20 ottobre in prima serata. Tra i tanti ospiti e le interviste esclusive anche Pupo insieme alle sue tre figlie, che si sono sfidate con cinque agguerritissime sfere. Inoltre, a “Live non è la D’Urso”, Adriano Panzironi, il guru della dieta più contestata del momento, si nuovamente difeso da nuove accuse e inedite testimonianze.

E ancora, Rocco Siffredi e il figlio Lorenzo, per la prima volta insieme in studio, si sono scontrati con chi critica il mondo del porno. Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che ha potuto esprimere il "Live Sentiment" delle storie raccontate in studio attraverso l'APP e il sito di Mediaset Play. Dal 28 ottobre, il talk show condotto da Barbara d'Urso passa al lunedì, lasciando la collocazione della domenica, in cui non è stato premiato dagli ascolti tv.

















Orfana di una storia che facesse da traino, come è stato nel finale della scorsa stagione il Prati-Caltagirone gate, la trasmissione di Canale 5 si è dovuta reinventare in un contesto, quello della domenica sera, contrassegnato da una concorrenza agguerrita: da Imma Tataranni a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio sulle reti Rai, fino a La7 con Non è l'Arena di Massimo Giletti. Non si tratta inoltre degli unici cambiamenti annunciati in questo periodo: ricordiamo che il Grande Fratello Vip sarebbe dovuto andare in onda a fine ottobre e che invece inizierà in un imprecisato inizio 2020 che potrebbe essere o il 7 gennaio oppure – notizie degli ultimi giorni – il 3 febbraio.









Il lunedì il programma potrebbe dare molto di più. Ricordiamo che Barbara d'Urso è riuscita a stare più o meno sul 12%, e talvolta anche a superarlo, invitando ospiti-bomba come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, politici che in una serata mecno affollata avrebbero forse fatto raggiungere alla conduttrice e al suo team autoriale dei risultati migliori. Ma come sono andati gli ascolti di domenica 20 ottobre? Non bene per Barbara D'Urso, che non riesce a scavalcare il 13% di share, perdendo un punto rispetto alla puntata andata in onda la scorsa settimana. Anche questa volta a vincere la sfida degli ascolti è stata la fiction targata Rai Uno "Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Rione Serra Venerdi".





Il delitto in questo episodio scuote profondamente Imma facendola ripiombare nel suo passato. A morire è la sua compagna di liceo Stella Pisicchio; il cadavere viene ritrovato in un appartamento della città vecchia. La dinamica dell’omicidio è molto complessa. La puntata della fiction di ieri ha totalizzato 5.040.000 di spettatori per uno share del 23.3%. Carmelita si è dovuta accontentare del 12.9% di share.

