Rocco Siffredi, rivelazione choc: “Sesso con un’anziana al funerale di mia madre”. Gelo nello studio di Live Non è la D’Urso

Rocco Siffredi dà scandalo a Live – Non è la D’Urso. Domenica 20 ottobre l’attore è stato ospite di Barbara D’Urso e, con le sue dichiarazioni, ha lasciato tutti senza parole. Di Siffredi a Live – Non è la D’Urso si è parlato anche molto sui social. Mentre l’attore, in studio, veniva attaccato (tra quelle che lo hanno attaccato di più c’è Alda D’Eusanio), il pubblico lo difendeva: “Trovo più volgare le due signore che cercano di imporre la loro visione di sessualità rispetto all’emancipazione di #roccosiffredi e chi lo segue…spero lo diciate in trasmissione…date i pareri senza giudicare”. L’altra opinionista che attaccava Siffredi era Caterina Collovati.

Attacchi a parte, la presenza di Rocco Siffredi al programma della D'Urso è anche l'occasione per raccontare la sua carriera. Durante i suoi racconti, viene fuori un fatto inedito che lascia tutti senza parole. È Alda D'Eusanio a spifferare tutto: "Una sera ero a casa di amici e abbiamo trovato un tuo film dove tu hai raccontato di essere andato al funerale della tua povera madre", dice.

















E ha aggiunto: "lui è andato a casa della vecchietta e ha raccontato che dopo il caffè si è fatto la vecchietta". Ma Rocco Siffredi interviene e precisa: "No attenzione, la signora mi stringeva e mi dice 'siediti su queste gambe perché tu da bambino ti sedevi su queste gambe'. Allora io mi sono alzato, l'ho tirato fuori, gliel'ho me*so in bocca. È stato un atto d'amore". In studio cala il gelo ma Siffredi continua a dare spiegazioni…









"Sono una persona che racconta tutto – dice Rocco Siffredi – non ho vergogna, dico le cose che faccio, sono persone che con la tua sensibilità che io rispetto, sono persone che mi hanno detto "Rocco ti ho capito". Rocco Siffredi è stato ospite del programma della D'Urso insieme al figlio Lorenzo. Barbara D'Urso ha chiesto all'attore se i figli hanno intenzione di seguirlo nel suo percorso professionale. "In verità credo, davanti alla telecamera come attore sono tutti e due pudici, non si fanno vedere nudi mai, sono estremamente pudici senza nessuna morale" replica Siffredi.





“Sono due ragazzi sani, la generazione si ferma qua”, interviene Alda D’Eusanio. “Lui le ragazze non le vede neanche, è estremamente fedele” aggiunge allora Rocco Siffredi. Interviene di nuovo Alda D’Eusanio: “Il piacere che dai tu è paragonabile al clistere”. Ma Rocco ha sempre la risposta pronta: “il clistere dà molto piacere”. E ricordiamo, in conclusione, che Rocco Siffredi è stato fino ad ora, con 6.000 donne.

