Mara Venier, gli auguri inaspettati del marito sui social: la ‘zia’ non la prende benissimo

Inossidabile e sempre bellissima. Mara Venier compie oggi 69 anni e gli auguri arrivano da tutte le parti.

Il primo a farle gli auguri è stato – ovviamente – il suo fan numero uno: il marito Nicola Carraro, che ha pubblicato un video su Instagram. Una divertente scenetta registrata poco prima dell’inizio di Domenica In, in cui la zia Mara dice: «È da ieri sera che mi dici che sono vecchia!». E il marito risponde: «Non è vero, ti ho solo tirato le orecchie. Sei giovanissima, ti amo e sei la numero uno».

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è nata il 20 ottobre del 1950 a Venezia sotto il segno della Bilancia, ma presto si trasferì a Mestre con la famiglia. A soli 17 anni rimase incinta e poco dopo, nel 1991, si sposò con Francesco Ferracini. La carriera di Mara Venier è iniziata molto presto. Nel 1973 viene scelta da Sergio Capogna per il suo film Diario di un Italiano, dopo di che prende parte alla serie tv di Dario Argento La porta sul buio e da lì un successo seguirà l'altro.

















Negli anni '80 e '90 compare in molti lungometraggi, ma nel 1998 dice addio al cinema. Il nome di Mara Venier è legato prima e più di tutto a Domenica In, il programma che la consacrerà come regina dell'intrattenimento televisivo e che segnerà il suo successo personale. Ben nove le stagioni che ha condotto (e per le quali è stata anche autrice) tra il 1993 e il 2014 (ma nel 2006 è stata allontanata per non essere riuscita a fermare il litigio in diretta fra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila), e nel 2018-2019 ha fatto il suo grande ritorno.









Per quanto riguarda la vita privata, come accennato, gli amori di Mara Venier sono stati tanti e sicuramente tumultuosi. E' salita per la prima volta all'altare a 17 anni, quando era incinta della primogenita Elisabetta. Ma poco dopo il suo trasferimento nella capitale ha divorziato da Francesco Ferraccini, essendosi innamorata dell'attore Pier Paolo Capponi, dal quale ha avuto il suo secondo figlio, Paolo.





Visualizza questo post su Instagram Auguri mio amor ❤️❤️❤️🌹🌹🌹#domenicain Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 20 Ott 2019 alle ore 12:50 PDT



Nel 1984 ha sposato a Las Vegas Jerry Calà, ma le nozze sono durate appena 3 anni, a quanto pare per colpa dei continui tradimenti di lui. In seguito è stata protagonista di una lunga storia d’amore con Renzo Arbore. Ed è proprio nel corso di quella relazione che ha perso un bambino, esperienza per lei molto dolorosa. Oggi Mara Venier ha un compagno che ama profondamente, Nicola Carraro, produttore cinematografico e padre di Gerò (stanno insieme dal 2006), ex compagno di Simona Ventura, e una nipote che adora, Giulia..

