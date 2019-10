“Mi manca sempre”. Francesco Renga senza filtri, parole che arrivano dritte al cuore

Francesco Renga si confessa ai microfoni di Domenica in. Un viaggio tra sentimenti, ricordi e dolori che lasciano il segno. Come quello con la madre, scomparsa a poco dopo che il cantante ha tagliato il traguardo dei 50 anni. “Oggi ho 51 anni e ora riesco di più a capirla, ad immedesimarmi in lei. Ho superato il senso di abbandono. Non c’è più rabbia, anche perché ovviamente non è che lei volesse lasciarmi”, racconta il cantante che sottolinea come senta ancora la mancanza della donna.

"Se la mancanza fisica è stata forte, soprattutto all'inizio, negli anni è cresciuta la sua presenza spirituale che è stata fondamentale nella mia vita", aggiunge. Renga rimarca di essere oggi una persona più Serena rispetto al passato, grazie anche ai suoi bimbi: "I figli mettono sempre a posto tutto.". L'intervista era cominciata con Francesco Renga che aveva offerto prelibatezze culinarie alla padrona di casa che proprio oggi compie 69 anni. Poi aveva parlado dal tour in cui è impegnato.

















Un tour serratissimo, 50 serate in circa due mesi con termine a ridosso del Natale. "Volevo tornare nei teatri dopo anni di palazzetti, c'è un rapporto più diretto con il pubblico", spiega l'ex di Ambra Angiolini che poi ha fatto il punto della sua vita dopo il traguardo dei 50 anni, compiuti circa un anno e mezzo fa (12 giugno 2018). Cinquant'anni di successi.









Francesco Renga nasce il 12 giugno 1968 da genitori di origini meridionale. Renga però cresce a Brescia e dimostra subito un grande interesse per la musica. Si unisce prima alla band Modus Vivendi e poi ai Timoria con cui instaurerà un rapporto di collaborazione per ben 12 anni.Il primo album uscirà nel 1990 e il successo poi arriva con la partecipazione della band al Festival di Sanremo nello stesso anno. I Timoria si aggiudicano il Premio della Critica.







Il 1999 segna l’inizio della carriera da solista per Francesco Renga.Pubblica il suo primo album da solista nel 2004, Camere con Vista, e nel 2005 vince al festival di Sanremo debuttando con il brano Angelo dedicato a Jolanda, la figlia appena nata. Nel 2007 esce fuori il libro scritto da lui “Come mi viene” e nel 2017 il suo singolo “Guardami amore” è uno tra i più ascoltati.

