Carlo Conti in lacrime a Domenica In, passa una foto e il conduttore non regge all’emozione

Commozione in studio a Domenica In. Carlo Conti, ospite di Mara Venier, ha lasciato uscire qualche lacrima tra gli applausi del pubblico. Un incontro cercato a lungo tra due pezzi da 90 della televisione italiana, legati da un lungo rapporto d’amicizia. Prima di iniziare l’intervista infatti, Mara Venier ha precisato che da due anni che prova ad averlo ospite in trasmissione e che finalmente, nel giorno del suo compleanno, è riuscita ad intervistarlo.

A riguardo ricorda un aneddoto avvenuto alla fine della scorsa stagione di Domenica In, Mara spiega che non era convinta di fare questa seconda edizione: «Era andata così bene la prima che non sapevo se replicare e Carlo, che è un amico sincero che mi ha sempre dato consigli molto preziosi mi disse 'Mara vai, che vengo ospite' e così ho accettato».

















Poi Carlo Conti ricorda la sua carriera, gli esordi nelle tv e radio locali, fino alla tv. Il conduttore ammette di sentirsi molto fortunato e di aver fatto del suo hobby il suo lavoro e per questo ha uno spirito molto calmo e sereno che trasmette al pubblico: «Mi sento molto fortunato e cerco di ricordarmelo ogni volta che lavoro». Non mancano i riferimenti agli amici di sempre e ai colleghi verso i quali nutre profonda stima professionale, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.









Dalla vita lavorativa, riporta Leggo, si passa a quella privata: l'incontro con Francesca, che è diventata poi famosa e la nascita di Matteo, il suo bambino. «Io a un certo punto ho sentito il bisogno di condividere. Avevo messo da parte dei soldini, comprato delle casa, poi ho capito che non era abbastanza e sono tornato da Francesca e ci siamo sposati». Mara spiega che Carlo Conti aveva lasciato Francesca: «Ho avuto un momento in cui ho fatto un po' il bischero, però oggi so che è la donna della mia vita».









Non manca il ricordo di Fabrizio Frizzi a cui sia Carlo Conti che Mara Venier erano – e sono ancora – molto legati. Entrambi dicono di non riucire ad accettare che quegli studi televisivi in cui viene registrata Domenica In siano intitolati proprio all’amico scomparso, e Conti gli dedica delle parole piene d’affetto: «Sai per me è come se Fabrizio ci sia sempre, come se ci sentissimo di meno, ma per me non è mai andato via. È stato un fratello che ho incontrato un po’ più tardi nella vita».

