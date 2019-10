Una foto scatena la polemica. Nell’occhio del ciclone finisce Laura Chiatti eppure qualcuno ha tentato di rovinargliela. L’attrice ha caricato una simpatica fotografia che la ritrae in compagnia di suo figlio ma che qualcuno si è ‘divertito’ a commentare con un po’ di cattiveria mascherata da ironia. Nell’immagine la si vedere posare con il suo bambino seduto nel carrello della spesa mentre stringe un giocattolo. “Noi facciamo shopping”, ha fatto sapere l’attrice inserendo un bel cuoricino rosso.

Ad attirare i suoi followers è stata però l’acconciatura del suo bambino definita da qualcuno alla ‘Goku’. Tanti sono stati i commenti ricchi d’affetto ma qualcuno le ha invece scritto: “Sembra che il bimbo ti ha trovato la marijuana nel cassetto e se l’è pure fumata”. Un commento forte, che forse voleva scatenare qualche sorriso ma che ha ottenuto l’esatto contrario. Continua dopo la foto

















Laura gli ha semplicemente risposto: “Io non fumo”, ma il peggio è arrivato dopo. Un altro utente ha infatti messo in dubbio le parole dell’attrice: “Sicura?”, e a quel punto la moglie di Marco Bocci ha risposto così: “Ho smesso 3 anni fa di fumare sigarette e il resto mai fumato. Vuoi sapere altro?”. Fortunatamente la Chiatti è stata spalleggiata da tanti suoi followers che l’hanno difesa e si sono scagliati contro questi ‘haters’. Continua dopo la foto









Laura Chiatti nasce il 15 luglio del 1982 a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Appassionatasi al canto, si avvicina al mondo della musica incidendo due album in lingua inglese. Vincitrice nel 1996 del concorso di bellezza “Miss Teenager Europa”, debutta al cinema due anni più tardi, nel film di Antonio Bonifacio “Laura non c’è”, cui seguono nel 1999 “Vacanze sulla neve” e “Pazzo d’amore”, entrambi diretti da Mariano Laurenti. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Noi facciamo shopping ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Ott 2019 alle ore 4:02 PDT



La storia d’amore con Marco Bocci alla fine del 2013, per renderla nota all’inizio del 2014. Il 5 luglio dello stesso anno si sono sposati svelando di aspettare un bambino. Laura Chiatti ha quindi due figli: Enea, nato il 22 gennaio 2015 e il piccolo Pablo, venuto al mondo il giorno 8 luglio 2016. Per quanto riguarda le sue misure, Laura Chiatti è alta un metro e 66 centimetri.

Ti potrebbe interessare: “Mamma, posso morire?”. Elena Santarelli, davanti a Mara Venier il ricordo dei giorni strazianti del figlio malato