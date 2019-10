Elena Santarelli svela un retroscena sui giorni difficili del figlio. Lo ha fatto a Domenica In, davanti ai microfoni di Mara Venier. Elena Santarelli, che nei giorni scorsi ha presentato un libro sulla malattia del piccolo Giacomo, ha ripercorso le tappe della battaglia al tumore cerebrale che ha visto coinvolto il piccolo.

"Era il 6 dicembre, quando Giacomo fu operato – prosegue – Un'operazione di 14 ore… Nei 5 giorni precedenti non ho mangiato. Poi ho preso delle gocce tranquillanti, non mi vergogno a dirlo". Il ricordo è forte, ancora ben vivido: "Non sapevo se l'avrei rivisto e se sarebbe uscito vivo dalla sala operatoria…"Nella sala d'attesa – narra la Santarelli -, prima di entrare in sala operatoria, Giacomo mi ha tirato giù il braccio: 'Posso morire?' 'Ma no, durerà un'ora…' gli ho risposto. Dopo qualche mese lui mi ha detto: 'Sapevo che avevi paura. Ti ho visto, ti tremavano le mani'".

















Un racconto crudo che ha commosso Mara Venier ma vero, onesto, come i bambini. "A loro non sfugge il linguaggio del corpo", chiosa la showgirl che ha poi confermato ciò che ha dichiarato pochi giorni fa: "Ho avuto un crollo dopo la guarigione di Giacomo, è vero". Elena Santarelli è legata dal 2006 all'ex calciatore Bernardo Corradi, che ha sposato il 2 giugno 2014 e con cui ha avuto due figli, Giacomo, nato nel 2009 e Greta Lucia, nata nel 2016.









Nella sua splendida famiglia, qualcosa purtroppo cambia nel 2017. Arriva una drammatica notizia: Giacomo è affetto da una grave malattia, poi rivelatasi un tumore. Questo dramma ha sconvolto la vita di Elena Santarelli, che ha portato avanti la battaglia a testa alta, con molta discrezione, ma lasciando trapelare qualche informazione sui social e durante le interviste per i programmi televisivi.







A maggio 2019 è arrivata poi la bella notizia: la guarigione di Giacomo, giunta dopo un lungo periodo di sofferenza. Per raccontare la vicenda, Elena Santarelli ha scritto un libro intitolato “Una mamma lo sa”, il cui ricavato è destinato al Progetto Heal, la Onlus che si occupa dei familiari dei bambini colpiti da tumore cerebrale.

