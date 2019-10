“Lasciami in pace!”. Laura Torrisi esplode, contro di lei si è accanito per anni: adesso basta

È stata la rivelazione di Amici Celebrities. Bella e capace, Laura Torrisi ha conquistato pubblico e critici. La sua eliminazione durante la semifinale del talent ha causato più di qualche polemica. Nelle scorse ore Laura ha postato su Instagram una tenera foto con la figlia, che l’ha aiutata ai fornelli a cucinare una prelibata cenetta. Pioggia di like per l’istantanea e cascata di commenti entusiasti. Tranne uno che ha fatto perdere la pazienza alla Torrisi. “Sembrate Madre e Figlia…” le parole scritte da un fan che hanno indispettito l’attrice.

Di per sé nulla di tanto grave da provocare una reazione dura. Ma a quanto pare, leggendo la risposta di Laura, l'utente sarebbe un piantagrane di vecchia data. "Sei talmente acido (ormai i tuoi commenti si commentano da soli), talmente bastian contrario (povera stella chissà che ti è capitato nella vita!), così accecato dalla cattiveria, da non renderti nemmeno conto dell'esistenza delle app che fanno l'effetto cartone animato!", scrive.

















"Ripigliati! Sei pesante!", prosegue con foga Laura, "Sono anni che scrivi commenti senza senso, che racconti storielle su te stesso e su di me, piene di pregiudizi! Il giorno in cui capirai che ciò che vedi negli altri non è altro che un riflesso di te stesso, sarà ormai troppo tardi per svegliarti! Buona vita!" Nulla da aggiungere. Catanese, Laura Torrisi è nata il 7 Dicembre 1979, dunque l'età che ne corrisponde è di 38 anni.









Da sempre appassionata e amante del mondo dello spettacolo, Laura Torrisi ha realizzato questo sogno partecipando al Grande Fratello nel 2006. Durante questa esperienza ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, al quale però non ha risposto con decisione, infatti, poco dopo i due si sono lasciati. A seguito di questa avventura si è rimboccata le maniche è ha iniziato a studiare recitazione, punto iniziale da cui ha preso il via la sua carriera di attrice e conduttrice.







Ben presto, grazie anche alla conoscenza con Leonardo Pieraccioni ha avuto modo di prendere parte a varie pellicole. E proprio nel 2007 è stata protagonista del film Una moglie bellissima, diretto da quello che è stato il suo ex compagno.

Abbiamo avuto modo di apprezzarla anche ne L’Onore e il rispetto o ancora Il bello delle donne e Mistero Adventure (qui nel ruolo di conduttrice e inviata). Nel 2017 poi ha avuto il piacere di entrare a far parte del cast di un’altra fiction di successo come Le tre rose di Eva.

