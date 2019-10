“Oddio!”. Tu sì que vales, terribile incidente per i due giovani artisti: paura in studio. Le immagini

Piccolo ma preoccupante incidente nel corso della prima puntata di Tu sì que vales. Per chi l’ha visto in diretta potrà ricordare l’esibizione dei Fratelli Rossi, un duo composto da due giovani artisti, fratelli anche nella vita, Alejandro e Ricardo. Ma cosa è successo? I due dovevano creare una serie di evoluzioni sul palco con uno dei due che, spalle al pavimento, doveva riuscire a far ruotare l’altro aiutandosi solo con i piedi.

Durante uno dei salti, però, un leggero errore di calcolo ha fatto precipitare il più esile dei due. È bastata una manciata di istanti perché Alejandro cadesse sul palco, sbattendo il fianco sullo spigolo della piattaforma sopra la quale si sono esibiti. Momenti di paura in studio con Maria De Filippi che si è immediatamente alzata per prestare soccorso ai performer. Continua a leggere dopo la foto

















Abituati a questi piccoli incidenti, i fratelli si sono velocemente ripresi e hanno portato a termine l’esibizione. Ricardo e Alejandro Rossi sono stati i protaognisti della performance arrivata sul palco di Tu sì que vales. Duo di acrobati, hanno già partecipato alla tredicesima stagione di America’s got talent. Furono eliminati a una puntata dalla semifinale con i complimenti dei giudici Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum e Simon Cowell. Continua a leggere dopo la foto









Italo-spagnoli, Ricardo e Alejandro Rossi girano il mondo per lavoro. Al momento vivono a Ibiza dove si esibiscono da qualche mese. Quando Maria De Filippi ha chiesto ai due di commentare l’incidente, Alejandro ha risposto: “Non siamo macchine, capita che ci siano questi incidenti sul palco”. Continua a leggere dopo la foto







Alejandro è anche l’unico dei due a essere fidanzato: da mesi è legato alla ballerina e produttrice Ingrid Ullrich, anche lei artista. L’esibizione a Tu sì que vales si è conclusa con il sì dei 4 giudici e del pubblico in studio. I fratelli Rossi possono quindi continuare la loro corsa verso la finalissima. Niente di grave, per chi se lo stesse chiedendo e non ha visto il filmato: i due stanno bene, solo un grande spavento.

Ti potrebbe anche interessare: Serena Enardu eccessivamente magra: solo ora svela quanti chili ha perso dopo Temptation Island Vip