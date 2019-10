Lascia “Un posto al sole”! L’addio inaspettato di uno dei volti più amati della soap addolora il pubblico

Un posto al sole, l’addio che lascia di stucco i fan. La puntata di “Un posto al sole” andata in onda venerdì 18 ottobre ha mostrato al pubblico un saluto speciale. Ludovica Bizzaglia, che nella soap interpreta Anita Falco, ha detto addio a Un posto al sole. È stata dura per la Bizzaglia prendere questa decisione ma, alla fine, dopo due anni, ha deciso di andarsene e buttarsi in nuovi progetti. Ludovica Bizzaglia ha scritto anche un lungo pensiero su Instagram a margine di un video che la riprende mentre gira la sua ultima scena a Un posto al sole.

"Ok, questa è stata la scena più difficile da girare in due anni ad Un posto al Sole. Continuavo a piangere e a dimenticare le battute, ad ogni Ciak tremavo aspettando l'ultimo Stop. Grazie Anita, grazie per avermi salvata dal buio all'improvviso e per avermi regalato la luce più pura che potessi mai ricevere. Grazie per essere cresciuta con me e per avermi accompagnato in due anni così importanti, nuovi, intensi e travolgenti".

















E ancora: "Grazie Napoli perché sei meraviglia, colore amore e per avermi accolta come una mamma, rimarrai nel mio cuore per sempre e mai dimenticherò tutto ciò che siamo state io e te. Ricordo ancora quel provino fatto di corsa in un luglio caldissimo e quella chiamata il giorno dopo, 'Anita è tua Ludovica, hai vinto il ruolo'. E quindi poi i mesi passati a vivere in una stanza d'albergo, le Alba ed i tramonti sui terrazzi della Rai, la quantità indecifrabile di treni presi e persi, la pizza il mare e quel sole così forte, l'amore trovato dietro l'angolo e la luce delle stelle dentro la tasca sempre".









Una scelta che le è costata cara e che ha fatto soffrire Ludovica Bizzaglia: "Non posso spiegare a parole il mare di emozioni che provo adesso. Rimarrà per sempre una delle esperienze più belle della mia Vita. Anita ti voglio tanto bene, e, soprattutto, GRAZIE. #abbicuradisplendere 🎬". Dopo due anni a Palazzo Palladini, Anita, se ne va. E Ludovica Bizzaglia è pronta a buttarsi in nuove avventure. Chissà dove la vedremo… Il personaggio di Anita Falco era molto amato dal pubblico.





E se era amata, il merito era anche di Ludovica Bizzaglia che era entrata perfettamente nella parte e si era fatta amare da tutti. Anita, con la sua vita sempre in bilico, ha fatto perdere del tutto la testa a Vittorio che, ne siamo certi, non smetterà mai di amarla. Dove vedremo Ludovica dopo Un posto al sole? Su Witty tv, nella web serie “Una vita in bianco”, insieme a Giulia De Lellis e Luca Turco (Niko Poggi di Un posto al sole).

