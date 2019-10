Rodrigo Alves si trasforma in Ilary Blasi. Il Ken umano cambia look ed è identico a Lady Totti: “Incredibile”

Rodrigo Alves cambia volto. Meglio conosciuto come il Ken umano, il brasiliano, noto in Italia anche per la sua partecipazione lampo nella Casa del Grande Fratello, qualche tempo fa si è recato in Iran per sottoporsi all’ennesima operazione di chirurgia estetica: la numero 63, per la precisione, che è un lifting al viso. E non ha intenzione di fermarsi qui, perché ha in programma altri 6 interventi per arrivare a quota 69.

Si tratta di un intervento che comporta un'incisione nella pelle della testa e dietro le tempie che tirerà indietro i muscoli facciali. L'uomo ha subito anche un sollevamento della guancia, una liposuzione sul collo, un ri-modellamento della mascella e una sostituzione dell'innesto al silicone che ha cambiato la forma del suo mento per renderlo più somigliante a un diamante.

















Come riporta Libero Quotidiano, in queste ore il suo nome è tornato sui social per via di una clamorosa somiglianza. A rivelarla è stato il giornalista Alberto Dandolo, che ha pubblicato un collage con due foto: quella di Ilary Blasi e un'altra raffigurante il Ken umano con il suo nuovo taglio di capelli, un caschetto biondo. "Occhio Ilary, altre due lifting e Rodrigo Alves ti frega il posto" ha scritto Alberto Dandolo su Dagospia.









E ancora: "Il Ken umano continua a versare lo stipendio al chirurgo e ormai la distanza con Lady Totti è davvero poco". Due anni fa, durante la conduzione del Grande Fratello Vip, la stessa Ilary Blasi era stata presa di mira per il suo look. "Sembri il Ken Umano". Accuse davvero gravi quelle che il popolo di Internet aveva rivolto alla showgirl e presentatrice, paragonandola a Rodrigo Alves. Classe 1983, nato San Paolo, Brasile, da papà brasiliano e madre inglese, Rodrigo proviene da una famiglia europea immigrata in Brasile negli anni '40 per avviare un'attività agricola che poi si è espansa e sviluppata fino a includere centri commerciali, supermercati e proprietà.





È anche l'erede di diverse proprietà a Puerto Banus, in Spagna, che affitta ai vacanzieri, e ha anche una corposa pensione mensile lasciatagli dai suoi nonni. Rodrigo è laureato in pubbliche relazioni al College di Londra e ha cominciato il percorso verso il suo nuovo aspetto estetico nel 2004, anno in cui si è sottoposto al primo intervento di chirurgia plastica.

