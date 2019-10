A ‘Tale e quale show’ lo hanno notato tutti. È successo durante l’esibizione di Francesco Monte: social impazziti

Francesco Monte è stata la più grande rivelazione dell’edizione 2019 di Tale e quale show. Tutti d’accordo sui social, ed in particolare su Twitter, dove sono migliaia i cinguetti per quello che è considerato una sorta di vincitore morale del talent di casa Rai. La sesta puntata del programma si è chiuso con due vincitori. Uno è Francesco Monte, che è stato migliore della serata; l’altro è Agostino Penna, il “vincitore dei vincitori” con un punteggio da record.

Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis e Tiziana Rivale sono i sei finalisti che accedono al Torneo che scatta il 25 ottobre sempre su Raiuno. Per tre puntate i sei migliori del 2019 e i sei migliori del 2018 (Vladimir Luxuria, Roberta Bonanno, Massimo Di Cataldo, Alessandra Drusian, Giovanni Vernia e Antonio Mezzancella, campione del 2018) si contenderanno il titolo di 'Campione di Tale e Quale Show 2019'.

















Arrivato come il 'cenerentolo' della situazione, quello etichettato come il 'bello ma non balla', alla fine, Monte si è rifatto alla grande, e c'è stato pure chi gli ha proposto un "cambio di carriera". Dalla prossima settimana parte il super torneo. Francesco Monte si è aggiudicato la puntata con un'imitazione di Michael Bublè – molto apprezzata dalla giuria e dal pubblico in studio, che gli ha riservato una standing ovation – classificandosi secondo nella classifica definitiva.









Ai telespettatori non è sfuggita la reazione di Jessica Morlacchi durante l'esibizione di Francesco Monte a Tale e quale show. L'ex cantante dei Gazosa non ha mai nascosto il debole per l'ex tronista di Uomini e Donne e durante la puntata, prima di salire sul palco e cantante 'Lady marmelade' di Cristina Aguilera, la cantante ha detto: "Ho deciso di fare impazzire Francesco Monte. Con il body rosso mi gioco tutto, se non mi guarda questa settimana…".





L’esibizione è stata esplosiva, oltre che sensuale, e la giuria ha apprezzato. Giorgio Panariello ha scherzato con lei nominando anche Francesco Monte: “Ma è successo qualcosa nel dietro le quinte con lui?”. E lei: “Sto festeggiando, ecco perché mi vedi così!”. E sui social tutti si sono scatenati: “Avete visto lo sguardo di Jessica Morlacchi?”, “Jessica cotta di Monte”, “La Morlacchi sta morendo ahhahaah”, si legge tra i commenti.

