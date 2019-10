Imprenditrice, esperta di marketing e produzioni televisive, Sonia Bruganelli è nota al pubblico italiano per essere la moglie di Paolo Bonolis. Dopo gli studi frequenta vari percorsi formativi e, nel tempo libero, si dedica ai fotoromanzi. Diventa un volto noto di molte riviste femminili, ma accantona per sempre ogni velleità artistiche per dedicarsi alla produzione televisiva e alla moda.

(Continua a leggere dopo la foto)

















(Continua a leggere dopo la foto)









(Continua a leggere dopo la foto)







Sonia Bruganelli ha spiegato anche le ragioni alla base del noleggio del jet. La primogenita Silvia, nata con un grave problema al cuore, soffre di problemi motori, non ancora risolti del tutto e la famiglia, potendo “Fino a poco tempo fa si spostava in carrozzina. Ora, dopo tanti sacrifici, è quasi autonoma. Certe cose sono soltanto mie e non verranno mai mostrate su Instagram, anche se di certo otterrebbero 100mila like”. Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio 1974. È alta 1.79 metri e pesa circa 50 kg.

