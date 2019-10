“Sono fuggito dall’Italia”. Sergio Volpini 19 anni dopo il Grande Fratello: che fine ha fatto l’Ottusangolo

Il 14 settembre del 2000, in Italia, cinque milioni di persone sono davanti alla tv per una vera novità nel panorama televisivo italiano: il Grande Fratello. Dieci sconosciuti varcano la soglia di una grande e lussuosa casa (messa su in quattro e quattr’otto a Cinecittà), e per 99 giorni saranno sotto l’occhio delle telecamere 24 ore su 24.

Gli italiani, dall’altra parte dello schermo, possono spiarli da dietro il buco della serratura senza essere visti, scrutando quanto succede a quel gruppo di individui che, fino a quel momento, non si erano mai incontrati prima e che ora convivono sotto lo stesso tetto.

Al termine dell'ultima puntata della prima edizione, i "curiosi" incollati alla tv sono 16 milioni, un pubblico quasi triplicato rispetto alla puntata d'esordio. Quello che all'inizio viene definito un "esperimento sociologico" va avanti per ben 15 edizioni. Gli sconosciuti protagonisti – una volta fuori dalla grande casa catodica – vengono investiti dalla popolarità. Qualcuno anche dal successo. Ma col passare degli anni, sono in tanti a domandarsi: che fine hanno fatto?

















Tra i concorrenti più amati c’era Sergio Volpini. L’Ottusangolo, così era stato ribattezzato dalla Gialappa’s Band durante la prima edizione di Mai Dire Grande Fratello, è intervenuto durante una lezione tenutasi all’Università Cattolica di Milano, organizzata in occasione dei vent’anni del format Big Brother che esordì nei Paesi Bassi, appunto, nell’ormai lontano 1999.

Sergio Volpini, 44 anni, ha raccontato l'esperienza che ha vissuto nel 2000 all'interno della casa di Cinecittà. "Avevo la presunzione del giovane 25enne. Prima di entrare nella Casa, avevo studiato a menadito il format olandese, che ancora nessuno conosceva bene: credevo di aver capito come funzionasse il Grande Fratello, invece sapete com'è andata a finire? Tutto quello che pensavo di aver fatto di interessante, non è mai andato in onda".









"Subito dopo l'eliminazione, arrivo in studio e Daria Bignardi mi fa vedere un filmato: c'ero io, commentato dalla Gialappa's Band. Rimango a bocca aperta e dico: "Wow, sono protagonista del programma che più mi piace". Passano pochi istanti e capisco di essere diventato per tutta Italia, l'Ottusangolo. Non ero più Sergio Volpini. – ha spiegato – Ero diventato l'Ottusangolo o Sergio del Grande Fratello. Da quel momento, per un po' di anni, ho dovuto cavalcare quei difetti che la Gialappa's mi aveva trovato. Ho dovuto accettare il fatto di dare al pubblico solo l'Ottusangolo, perché per il resto non c'era interesse".





Con un velo di amarezza, Sergio Volpini ha provato in tutti modi di scrollarsi di dosso quell’etichetta. “Le ho provate tutte per farmi dimenticare come Ottusangolo. Nel 2010 me ne sono andato a lavorare all’estero, era l’unica chance per tornare a essere uno sconosciuto. Ma dopo dieci anni sono rientrato in Italia e vedo che è rimasto tutto uguale. Sono destinato a morire Ottusangolo, non c’è niente da fare”.

