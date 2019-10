La loro relazione è nata due anni fa al ‘Grande Fratello Vip’, ma Luca Onestini ed Ivana Mrazova balzano agli onori della cronaca per una clamorosa notizia non sentimentale. Non si tratta dunque della tanto temuta crisi di coppia tra i due, paventata nelle scorse settimane ma smentita da lui. Alla base del loro momentaneo allontanamento ci sono infatti i tanti impegni di lavoro di entrambi. Allora cosa è successo?

Onestini e Mrazova hanno deciso di rifiutare in maniera pazzesca la proposta di partecipazione al reality show di Rai2, ‘Pechino Express’. Il motivo di questo no è asssurdo e particolare ed a svelarlo in anteprima è Elenoire Casalegno. Durante il programma in onda su Tv8, ‘Vite da copertina’, la conduttrice televisiva ha dichiarato che la coppia non ha nessuna intenzione di prendere parte al reality per motivi ‘social’. (Continua dopo la foto)

















Luca Onestini ha infatti ritenuto negativa una sua partecipazione a ‘Pechino Express’ perché gli avrebbe causato perdite economiche sui social, visto che lui ci lavora. “Una questione di guadagni”, ha raccontato Elenoire Casalegno. Di conseguenza la decisione della bellissima Ivana è scaturita presumibilmente per rispetto nei confronti del suo fidanzato. C’è chi già inizia a criticare ed a ritenere incredibili le motivazioni del rifiuto, ma i soldi rappresentano giustamente una priorità per l’affascinante 26enne emiliano originario di Castel San Pietro Terme. (Continua dopo la foto)













Tornando alla presunta crisi sentimentale, nelle scorse settimane Luca era sbottato completamente, definendo ‘feccia’ le persone che hanno sparato cattiverie nei loro confronti. “Mi dispiace per voi odiatori, ma tra una settimana o due, io e Ivana saremo di nuovo insieme”, aveva replicato Onestini ai suoi hater. E a coloro che lo avevano insultato per non essere stato vicino alla sua fidanzata durante un intervento chirurgico, aveva risposto: “Non vi dirò cosa ha fatto Ivana, ma posso dirvi che era in Day Hospital, un’ora e mezza ed è tornata a casa”. (Continua dopo la foto)

La web influencer Deianira Marzano ha comunque lanciato news inquietanti sulla coppia, riferendo che Luca ha assunto in passato atteggiamenti ambigui con una ragazza durante una serata di ballo, insinuando una possibile infedeltà da parte del giovane. Ma l’amore tra Ivana e Luca sembra destinato a proseguire ancora a lungo.

