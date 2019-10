“Succede nel mio letto”. Stefania Orlando, la confessione choc a Storie italiane

Stefania Orlando si confessa a ‘Storie italiane’. La showgirl, tra le più amate in Italia, ha spiazzato tutti con delle confessioni sul suo stato di salute. Stefania Orlando, davanti ai microfoni di Eleonora Daniele ha affermato di aver sofferto di disturbi alimentari e sonnambulismo. Spesso si ritrova la notte a mangiare cibo senza accorgersene e ha voluto raccontare per filo e per segno quello che le succede.

"Mi porto a letto le cose da mangiare e poi dimentico. Non mi rendo conto di quello che faccio. Poi trovo le tracce: come le briciole nel letto o le buste di alcuni cibi. Questa è una sorta di sonnambulismo". La Orlando ha voluto chiedere un parere a Meluzzi, che ha detto: "Questo è un disturbo della famiglia dei SAD, una variante della depressione. La fame notturna ha una valenza scientifica: ci provochiamo un picco di insulina perché il cervello cerca di curare la depressione".

















Ospite della puntata, la Miss Lazio Flavia Natalini: ha spiegato che il padre non la sostenendo durante questo periodo per lei così difficile (anche lei soffre di problemi alimentari); ecco la sua rivelazione: "Ho un cattivo rapporto con mio padre. Non ci sentiamo più. Lui non l'ha vista come una richiesta d'aiuto". Nata a Roma il 23 dicembre del 1966, Stefania Orlando ha lasciato da giovane la casa dei genitori quando aveva solo 18 anni per seguire l'amore.









Ha iniziato la sua carriera come modella e in seguito ha lavorato come agente immobiliare.La carriera di Stefania nel mondo dello spettacolo inizia nel 1993 quando debutta come valletta per il programma Si o no?.L'anno successivo passa alla RAI e diventa valletta del programma Scommettiamo che …?.Tra il 1995 e il 1996 si divide tra il Tg Rosa e lo spettacolo Boom.







La svolta arriva nel 1997 con la conduzione a I fatti vostri su Rai 2, alla guida del quale rimane fino al 2003. Nel 2007 esce il suo primo singolo da solista, Sotto la luna. Nel 2009 esce per NAR International il suo primo disco, Su e giù. Prosegue la sua carriera con live e serate, diventando anche cantautrice. Lavora anche per alcune produzioni teatrali. Nel 2012 inoltre Stefania apre un blog L’Orlando furiosa, che dal 2013 esce in edicola come rubrica di Eva Tremila.

