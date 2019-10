Accoltella un amico in centro e scappa, caccia al pianista vincitore di Italia’s got talent

Lo avrebbe insultato, accoltellato e poi si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Denunciato Antonio Sorgentone, vincitore con il suo ‘pianoforte infuocato’ dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent tra i talent show di punta di Sky. L’episodio nella notte tra mercoledì e giovedì, all’interno dell’Ellington Club, locale in zona Pigneto, periferia della Capitale.

Il 39enne cantante e pianista tra i più gettonati in ambito rock’n’roll, swing e boogie woogie, in sostanza tutto il meglio degli anni ’50, si sarebbe avvicinato a un altro musicista e, per motivi in via di accertamento, lo avrebbe accoltellato al gluteo sinistro. La vittima, Mirko D., 42 anni, musicista e gestore di un locale di Burlesque romano, sarebbe poi stata trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni con una prognosi di sette giorni per “una ferita lacero contusa al gluteo sinistro”. Continua dopo la foto

















Sul posto, riporta Repubblica Roma, i poliziotti dei Reparti Volanti di Porta Maggiore e Torpignattara che indagano sui fatti. Sorgentone, che dopo l’aggressione si è dato alla fuga, è stato denunciato per lesioni: la ricostruzione fornita dalla vittima è ora al vaglio della polizia.Antonio Sorgentone ha 37 anni ed è nato in Abruzzo, in una famiglia di musicisti. È stato il nonno, in particolar modo, a farlo innamorare dello swing italiano. Il suo mito è Renato Carosone. Continua dopo la foto









Antonio ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 10 anni e ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Nel suo cammino artistico all’interno di questa edizione di “Italia’s Got Talent”, il virtuoso del piano ha conquistato in special modo Mara Maionchi che, rivedendo in lui Jerry Lee Lewis, gli ha consegnato il primo Golden Buzzer dell’edizione 2019 di IGT. Continua dopo la foto







Grazie al suo estro e alla sua originalità (è capace di suonare il pianoforte anche con i piedi!), Antonio Sorgentone era già considerato tra i favoriti della vigilia della finale di “Italia’s Got Talent” e non ha deluso le aspettative. Antonio Sorgentone ha conquistato i telespettatori ma anche gli utenti di Youtube. Il video della sua prima esibizione a “Italia’s Got Talent” 2019 (in cui ha catapultato tutti in un’atmosfera swing anni Cinquanta per 100 secondi), caricato sul profilo Youtube ufficiale della trasmissione, è stato infatti visualizzato oltre 1,1 milioni di volte, ottenendo inoltre più di 19 mila “mi piace” e tantissimi commenti di apprezzamento.

