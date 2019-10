Caduta Libera, Gabriele Giorgio pazzesco: chi è il nuovo campione del quiz di Gerry Scotti

Caduta Libera guidato e condotto da Gerry Scotti sta svelando, di puntata in puntata, un vero e proprio campione. Che, a suon di vittorie, sta scalando la cima delle vittorie record maggiori di tutti i tempi. Dopo Nicolò Scalfi, che detiene ancora il record assoluto di vittorie all’interno del programma in onda su Canale Cinque, è la volta di un altro campione.

Stiamo parlando di Gabriele Greco, il vincitore recordman che sta mietendo successi su successi su Canale 5 nel corso del famoso programma preserale Mediaset condotto da Gerri Scotti "Caduta Libera". 33 anni anni, residente a Pesaro, nelle Marche, il giovane e in carica da una ventina di puntate. Nella puntata andata in onda mercoledì 16 ottobre Gabriele, ancora una volta, si è dimostrato molto bravo nell'ultimo gioco, quello dei 10 Passi, vincendo altri 60mila euro.

















Sommati ai 216mila euro vinti in precedenza, fanno 276mila euro, un montepremi di tutto rispetto per il giovane campione di Caduta Libera, che si piazza secondo nella classifica dei campioni che hanno partecipato al quiz show di Gerry Scotti. Gabriele Giorgio, col passare delle puntate, si è guadagnato la stima del pubblico e ora spera di continuare a scalare la vetta, avvicinandosi quanto più possibile alla vincita di Nicolò Scalfi.









Fatale per lui l'ultima sfida in cui non era riuscito a indovinare qual è l'opera d'arte di un artista vivente più cara al mondo (la risposta: il "Coniglio/Rabbit" di Jeff Koons battuto all'asta per 91,1 milioni di dollari). Nicolò era caduto alla sua 88esima puntata, ma nelle altre 87 si era portato a casa un bottino da 651 mila euro. Commosso l'ex campione ma anche Gerry Scotti, che lo aveva congedato con parole molto dolci: "Ne ho avuti tanti di campioni, ma questo ragazzo di 20 anni è uno dei più grandi che io abbia mai conosciuto nella mia carriera di presentatore".





Caduta Libera andrà in vacanza a tempo indeterminato. A prendere il posto dello show sarà un altro gioco, fortemente voluto da Gerry Scotti e chiamato a non far sentire la mancanza del programma che in questi mesi ha avuto un grande successo. Si chiamerà Conto Alla Rovescia, andrà in onda sempre su Canale 5 nello stesso orario, e manterrà lo storico presentatore.

