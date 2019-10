Caterina Balivo è la regina del pomeriggio di Raiuno. Il suo ‘Vieni da me’, il salotto tv giunto quest’anno alla seconda edizione, va in onda tutti i giorni e per lei, che ha lasciato ‘Detto Fatto’ e si è lanciata in questa nuova sfida televisiva, è “il programma più bello del mondo”. Lo ha definito così sulle pagine di Grazia, che le dedica anche la cover dell’ultimo numero. Caterina Balivo ha concesso una lunga intervista senza alcun tipo di filtro alla rivista.

Per il suo ‘Vieni da me’ ha lasciato Milano e traslocato a Roma: “A Milano avevo la mia vita, il mio mondo, la mia idea di perfezione. Mio marito oggi fa su e giù in treno, è stato un grande atto d’amore da parte sua”, ha raccontato a Grazia. E, ancora, sempre a proposito della sua trasmissione: “Mi manca quella ‘fame’ per fare altro. A 40 anni è fondamentale il progetto giusto abbinato alla qualità della vita”. (Continua dopo la foto)

















Intervista senza filtri, si diceva. Soprattutto quando l’argomento riguarda la vita privata. Caterina Balivo, 39 anni, non ha problemi a rivelare a Grazia che è diversa da come appare in tv. “Quando si spengono le luci non voglio vedere nessuno”. E alla domanda su chi siano i suoi amici nel mondo della televisione, la presentatrice campana risponde candidamente: “In tv no ne ho”. “Preferisco passare il mio tempo col mio amico prete Francesco Cuciniello o le amiche di sempre. Sento il bisogno di un riscontro con la vita reale”. (Continua dopo la foto)









“Menomale che sono nata bella, altrimenti sarei una brutta acida”, aggiunge Caterina, che mette la sua famiglia (il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora) al primo posto.A casa, così come sul lavoro è felice e appagata, ma è una che ama avere sotto controllo ogni cosa. “Se lavori in tv devi essere determinato, altrimenti sei fuori”, dice ancora spiegando che agli sgambetti ha sempre reagito “con immenso dolore e tante lacrime”. (Continua dopo le foto)







Nell’intervista Caterina svela anche un momento della sua carriera in cui ha sofferto: “Era il 2001. Dovevo essere la protagonista della pubblicità di Dolce & Gabbana con Giuseppe Tornatore. Avevo già il contratto firmato quando mi chiama il regista e mi dice: ‘Non sarà lei l’attrice’. Trattengo le lacrime, ero convinta che quello spot avrebbe cambiato la mia carriera. Poi mi riferisce che gli stilisti avevano voluto di nuovo l’attrice Monica Bellucci e mi sono messa il cuore in pace”.

