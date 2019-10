“Non faccio sesso da 10 anni”. La showgirl lo confessa in diretta. E Barbara D’Urso reagisce così

“Sono casta da dieci anni per scelta. Ad un certo punto della mia vita, dopo alcuni momenti dolorosi della mia vita, ho sublimato il concetto d’amore”. Nella puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ andata in onda martedì 15 ottobre si è parlato di un tema che ultimamente sta diventando una specie di moda tra i vip: la castità.

Ce ne sono di davvero curiose, in senso buono. Una delle ultime news riguarda Brad Pitt, uno degli uomini più belli, e desiderati del globo: dopo il pesante divorzio da Angelina Jolie, ha fatto voto di castità per un anno. Una scelta di purezza a tempo determinato, diciamo. Fa parte del suo programma di disintossicazione, dai liquori, dall’emotività aggressiva, dallo stress. Ora si alza presto, medita, fa lunghe passeggiate e non fa sesso. Stessa cosa per Andrea Preti, che dopo l’addio di Claudia Gerini ha scelto un periodo di castità. (Continua a leggere dopo la foto)

















Tra i vip nostrani si conta una folta lista. Alcuni sono stati ospiti nel salotto di Barbara D’Urso e hanno spiegato i motivi di questa scelta. “In un certo momento di vita legato alla maternità e alla separazione ho sofferto molto. Il mio obiettivo non era più avere un compagno accanto, ma avere una vita serena e quindi ho fatto un voto alla Madonna”, ha spiegato l’ex showgirl Simona Tagli, che si professa casta da ben dieci anni. “Tu hai fatto un voto per non fare sesso?”, chiede Barbara D’Urso. “Io pensavo che l’amore fosse attrazione fisica, ma l’amore è un’altra cosa e se mi innamorassi spezzerei il voto”, ha spiegato la Tagli. Barbara D’Urso ha reagito così: “Io la penso esattamente come te, ma se poi lo dico tornano a dire che la D’Urso è casta. Ma la penso esattamente così”. (Continua a leggere dopo la foto)









In studio anche Simone Barbato, il comico ed ex naufrago dell’Isola dei famosi che a 39 anni è ancora vergine. “La società di oggi fa nascere l’equivoco. Nella Grecia antica non c’era distinzione tra sesso e amore. Io, come i greci, penso che il sesso e l’amore siano una cosa sola”, ha detto il comico spiegando quindi di non aver mai amato una donna. Ma come è cambiata la vita di Simona Tagli? Oggi la bionda bellezza Simona Tagli ha scelto di cambiare vita, allontanandosi dai riflettori televisivi. (Continua a leggere dopo la foto)





La sua rivoluzione personale è stata incredibile, soprattutto dal punto di vista “spirituale. Diventata famosa grazie all’indimenticabile Drive In, Simona Tagli si è anche dedicata alla politica. Ha una figlia di nome Georgia, nata dalla relazione con l’ex compagno Francesco Ambrosoli. L’ex soubrette è oggi invece proprietaria di un salone di bellezza e si dice felice di essersi allontanata dal mondo dello spettacolo.

Giovanni Conversano, tutta la verità su Serena Enardu. La clamorosa confessione arriva a 12 anni dalla rottura