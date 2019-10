“Purtroppo l’ho fatto”. Raimondo Todaro choc a ‘Vieni da me’. Caterina Balivo reagisce così

Raimondo Todaro, uno degli storici ballerini di ”Ballando con le stelle”, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, è stato ospite a Vieni da Me e insieme a Caterina Balivo ha partecipato al gioco della lavatrice dove ha “lavato i suoi panni sporchi”. L’intervista è iniziata parlando del suo provino per lo show Rai che lo ha fatto conoscere al pubblico italiano.

Era appunto il 2005 e in quella edizione fece coppia con Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004. Ma ha dovuto aspettare altri due anni per vincere con Fiona May. "Mi presentai al provino di Ballando con le Stelle, nel 2005, in canottiera. Io non volevo farlo, – ha spiegato . faceva caldo e ci andai vestito così. Il provino doveva farlo mio fratello ma fui preso io da Milly Carlucci".Il ballerino ha parlato delle sue esibizioni con Giovanni Ciacci.

















Durante l'edizione di Ballando Raimondo Todaro ha fatto coppia con lo stilista suscitando molte polemiche, soprattutto da parte del giurato Ivan Zazzaroni: "È vero, ho risposto, ma quando dicono una cavolata io rispondo…". Anche nella scorsa edizione di Ballando con le stelle il ballerino è finito nuovamente al centro della polemica. La coppia formata da Todaro e dalla ex politica Nunzia De Girolamo è stata spesso criticata, ma lui ha sempre risposto a tono.









"Uno quando parte, parte… Cosa vuoi sapere? – ha detto Raimondo Todaro – Tu mi dici che ero arrabbiato, Ivan mi dice che stavo recitando. Chi mi conosce sa che io non recito. È sempre Ivan che scrive è sempre lui che fa il critico, e poi ripeto, se tu mi attacchi io ti attacco per tre volte. A loro infastidiva sto fatto che c'era chi gli rispondeva e si trovavano spiazzati perché non erano abituati". Raimondo Todaro ha parlato anche della sua vita sentimentale, rivelando un fatto inedito che, inizialmente, ha lasciato la conduttrice a bocca aperta.





“Sono sposato dal 2014 e fidanzato dal 2010. Tradimento? – ha detto Raimondo Todaro – Lo feci con la mia prima ragazza storica. Glielo confessai il giorno dopo. Pensavo fosse solo una cosa fisica ma la donna con cui ho tradito la mia ragazza di allora è mia moglie e madre di mia figlia. Mi accorsi che l’amavo quando lei, che ballava con me, se ne andò per un altro lavoro. A quel punto ho capito che non volevo perderla”. Ascoltate le parole del ballerino, Caterina Balivo gli ha fatto un lungo applauso.

