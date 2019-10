Il Collegio 4: svelato il cast (e quando va in onda). Chi sono i protagonisti del reality di Rai 2

Sta per partire Il Collegio 4, il reality basato sul format britannico ‘That’ll Teach ‘em’ di Channel 4 che vede come protagonisti diciotto adolescenti tra i 13 e i 17 anni devono studiare per quattro settimane in un collegio in stile anni Sessanta, per conseguire il diploma di licenza media dell’epoca.

Gli studenti, all’ingresso nella struttura, hanno l’obbligo di indossare le uniformi del collegio (giacca blu, cravatta, pantaloni corti, lunghi nella terza edizione, calzini bianchi lunghi fino al ginocchio per i ragazzi; giacca blu, fiocchetto rosa, cravatta blu nella terza stagione, gonna fino al ginocchio e calzini bianchi corti, lunghi fino al ginocchio nella terza, per le ragazze) e devono seguire le severe regole della struttura, che comprendono il rinunciare a smartphone, tablet, prodotti di bellezza, cibo nelle camerate ed ogni tipo di agio. Al termine del periodo di studio gli studenti sono chiamati a sostenere un esame con un programma simile a quello della licenza media degli anni ’60, davanti alla commissione costituita dai loro professori e dal preside. (Continua a leggere dopo la foto)

















La location è la stessa di sempre: il Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo, e nel corpo docenti sono attesi nuovi insegnanti accanto ai confermatissimi Andrea Maggi (prof. di italiano) e il preside Paolo Bosisio. Si tratta di un appuntamento che in molti aspettano, specialmente alla luce dell’importante successo e crescita di consensi delle prime tre stagioni. Il Collegio 4 sarà ambientato nel 1982. La voce narrante è di Simona Ventura, che prende quindi il posto di Giancarlo Magalli. L’obiettivo degli alunni – quest’anno saranno venti, 10 ragazzi e 10 ragazze – sarà quello di riuscire ad ottenere la licenza media dell’epoca. A presentare in anteprima i protagonisti è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 15 ottobre. (Continua a leggere dopo la foto)









Le allieve: Aresta Mariana – 16 anni di Bitritto, La supponente; Brondin Martina – 17 anni di Albignasego, L’artista; Busciantella Ricci Asia – 15 anni di Trevi, La strafottente; D’Addario Vilma Maria – 15 anni di Potenza, La chiacchierona; Dorelfi Claudia – 14 anni di Roma, La sanguigna; Gioia Maggy – 14 anni di Milano, La saputella; Matera Benedettagea – 14 anni di Napoli, La peperina; Piccamiglio Alysia – 15 anni di Soldano, La leonessa; Piccione Sara – 16 anni di Dolo, Miss dolcezza; Zacchero Roberta Maria – 16 anni di Torino, La ribelle. (Continua a leggere dopo la foto)





Gli allievi: Cardamone Francesco – 14 anni di Roma, Il narciso; Ciupilan George – 17 anni di Stella, Il dongiovanni; Crispino Vincenzo – 16 anni di Napoli, Il gigante buono; Djordjevic Alex – 15 anni di Nerviano, Il macho; Fazzi Samuele – 17 anni di Massa, Il musicista; Maggio Giulio – 15 anni di Montespertoli, La peste; Montuori Gabriele – 14 anni di Marcianise, Il dottore; Musella Gianni Nunzio – 17 anni di Moncalieri, Il rapper; Robbiano Nicolò – 15 anni di Quattordio, Il disc jockey; Tricca Mario – 15 anni di Castel Madama di Roma, Il filosofo.

Il Collegio 4 verrà trasmesso a partire da martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 2. L’ultima puntata sarà trasmessa in televisione e streaming il 26 novembre.

“Perché piangeva per me”. Filippo Bisciglia in lacrime ad Amici Celebrities. Ora parla la madre e svela il suo dramma