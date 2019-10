“Perché piangeva per me”. Filippo Bisciglia in lacrime ad Amici Celebrities. Ora parla la madre e svela il suo dramma

Filippo Bisciglia ha pianto ad Amici. È successo durante la quarta puntata di Amici Celebrities: il conduttore di Temptation Island stava cantando “Portami a ballare” (canzone di Luca Barbarossa con la quale il cantante ha vinto l’edizione 1992 del Festival di Sanremo) quando è scoppiato a piangere. La canzone, che parla di amore materno, gli ha giocato un brutto scherzo e Bisciglia non ha retto. La madre del conduttore, nell’ultimo periodo, ha avuto seri problemi di salute e quella canzone ha fatto ricordare a Filippi Bisciglia tutto il dolore che ha provato la donna che tanto ama. È stata proprio Elisabetta, la mamma di Bisciglia, a raccontare tutto a Di Più Tv.

La donna ha raccontato di aver lottato contro un tumore che per il momento ha sconfitto: "Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce. Per me è stata dura più che altro perché non volevo preoccuparlo. Queste cose, quando capitano, non sono mai facili" ha detto la donna.

















Ecco perché Filippo Bisciglia, nella quarta puntata di Amici Celebrities ha interrotto l'esibizione… Per il tumore che ha colpito la madre e che quella canzone gli ha ricordato. Ma, durante la puntata del talent show non aveva specificato nulla, aveva solo detto che piangeva per sua madre. "Non ti scusare per la tua emozione, che è una cosa bellissima", gli ha detto la conduttrice. Dopo aver interrotto l'esibizione, ha lasciato il palco dicendo: "Scusate, spero un giorno di poterla rifare tutta".









"Come ha detto mio figlio in tv, ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire che sto bene – ha continuato la donna – Ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia. E del resto non bisogna mai farlo. Mio figlio Filippo, come l'altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita".







Filippo Bisciglia e sua madre Elisabetta sono da sempre molto legati, anche per via della malattia contro la quale ha dovuto lottare il conduttore. Bisciglia, da bambino, ha avuto la malattia di Perthes che ha reso la sua infanzia tutt’altro che facile. Prima che potesse camminare come gli altri bimbi, si è dovuto sottoporre a molte cure: “Abbiamo condiviso il dolore e il testo di Portami a ballare mi fa pensare anche al momento in cui lui ha cominciato a camminare, a ballare. E io dietro a lui, felice di vederlo aggredire il mondo”, ha aggiunto mamma Elisabetta durante l’intervista.

