Di recente il nome di Giorgio Manetti è tornato di prepotenza nello studio di Uomini e Donne. E di fatto il Gabbiano, seppur assente fisicamente, ha di nuovo generato uno scontro tra la sua ex storica, Gemma Galgani, e la sua amica di sempre (anche se tuttora non mancano dubbi) Anna Tedesco. Tutto ha avuto inizio quando Anna ha raccontato di essere stata a cena con un’amica d’infanzia e altre persone tra cui, appunto, Manetti con la sua nuova fiamma.

Si è scatenato il putiferio in studio: Gianni Sperti ha iniziato a chiederle retoricamente se a Firenze esistesse solo Manetti e anche Gemma non ha lesinato frecciatine. Opinionista del programma e dama, d’altronde, hanno sempre nutrito dei sospetti sulla frequentazione di Anna e Giorgio. Ma qualche puntata dopo è spuntato un retroscena clamoroso di quella famosa serata a Firenze. (Continua dopo la foto)

















Un cavaliere, Paolo, ha preso la parola e rivelato che quando è uscito a cena con la Tedesco, dopo essere saliti su un taxi, l’autista gli avrebbe fatto intendere che Anna si accompagna spesso con un altro uomo che sembra proprio essere il Gabbiano. L’affermazione di Paolo è stata di certo seria e sicuramente turbato Gemma, ma poi è caduta nel vuoto. (Continua dopo la foto)









Ma ora la voce che sta circolando con molta insistenza in rete è senza ombra di dubbio più succosa: Giorgio Manetti sembra essere tornato single. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne avrebbe chiuso la sua storia con Caterina, la donna con cui faceva coppia da quasi un anno e con cui era uscito allo scoperto a marzo scorso, con un’intervista rilasciata alla rivista DiTutto. (Continua dopo le foto)







“Qualche cena e ho capito che era rimasta la donna pulita e coerente che avevo conosciuto in passato”, diceva Giorgio alla rivista riferendosi a Caterina, che in passato aveva già frequentato. Ma ora sul profilo Instagram del Gabbiano sono scomparse tutte le foto che lo ritraevano in compagnia della sua dolce metà e, secondo rumor che si fanno sempre più insistenti, sarebbe nell’aria un suo nuovo ritorno a Uomini e Donne. E chissà come reagirà Gemma (e Anna). I fan di UeD non stanno già nella pelle.

