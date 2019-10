Lunedì 14 ottobre è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island dedicata alle coppie vip. A far discutere particolarmente e dividere il web è stato il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago. I due sono stati i protagonisti del falò più vero che si sia mai visto in tutte le edizioni di ‘Temptation Island’. I venti giorni di distanza nella coppia pesano, incrinando irrimediabilmente sei anni di rapporto fra la donna e il cantante, che rimprovera alla fidanzata le effusioni con il single tentatore Alessandro.

Il falò è incandescente e alla fine, dopo un lungo dibattere, Pago abbandona il falò da solo lasciando Serena seduta sul tronco davanti a un’emozionata e provata Alessia Marcuzzi. Aspre critiche per l’ex tronista di Uomini e Donne, accusata di non aver apprezzato il valore del suo ex compagno e avergli preferito il tentatore Alessandro Graziani. ”Ma non eri tu quello che dormiva sempre sul divano e non l’aiutava a fare niente”, ”si sente ragazzina vuole vivere da tale…”, ”Avevi una pagliaccia al tuo fianco per non dire altro. Donna da quattro soldi”, sono i commenti lasciati sotto gli scatti che tempo fa Pago ha pubblicato sui social in cui compare Serena. (Continua a leggere dopo la foto)

















E se Serena è stata aspramente criticata dai follower, in queste ore il cantante è stato sommerso da messaggi di solidarietà del pubblico ”Pago volevo dirti che sei stato un signore e spero trovi una donna che ti ami come meriti”, ”Vai pago 6 un grande. Trattato a pesci in faccia sei andato via da signore. La bellezza non è tutto, trova il vero amore altrove, non ci ricascare”, ”Grande Pago hai dato lezioni di signorilità e valore…. Purtroppo merce rara… Immensa stima per te vedrai la vita paga sempre…”. Dopo la puntata di lunedì e la rottura definitiva da Serena, Pago è tornato a parlare. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza. Come se ognuno di voi si fosse messo in viaggio insieme a me, – ha scritto – soffrendo insieme a me! Non posso che dire grazie proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore e che Dio vi benedica tutti”. Ringraziamenti che vanno in primo luogo alla sorella, che proprio sui social, inaspettatamente, gli ha dedicato un bellissimo post: “Fratello mio, ho sempre saputo che persona meravigliosa tu fossi, la tua grandezza, uomo unico al mondo. Un’anima nobile, sensibile, rara! Ora lo sa anche tutta l’Italia. Sono stata orgogliosa di essere tua sorella. Ti adoro”. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Come sempre mi colpisce lì, nel profondo, dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre, qualunque cosa accada. Con quella meraviglia di mia mamma, con quella forza di mio fratello e quella grande anima di mio padre. Quando si tratta di me è di loro che si tratta, perché le tue parole sono le loro, sorellina, lo sappiamo bene noi”.

“Ragazzi, scusate!”. Mara Venier si tocca proprio lì: mani sul seno ed è apoteosi del trash