“Sembri un trans”. Ilary Blasi massacrata, le critiche sono feroci: “Piantala col bisturi”

Non un buon momento per Ilary Blasi, gli ascolti di Eurogames stanno tradendo le attese e le critiche non tardano ad arrivare. Critiche, la maggiore parte delle volte ingenerose, che toccano Ilary Blasi a 360°. Dalla sua professionalità, messa in discussione nonostante i tanti riconoscimenti avuti in questi anni, all’abbigliamento giudicato fuori luogo e spesso inadeguato. Va detto che si tratta di una minoranza, sono molti quelli che la seguono e la sostengono.

A differenza di chi continua a considerarla “una fortunata e raccomandata”. Una cosa è certa: Ilary Blasi o la sia ama oppure la si odia. Basta infatti spulciare su Instagram, sotto agli ultimi scatti postati da Ilary, per comprenderne bene la situazione. Sotto uno scatto che la vede con delle extension lunghissime si leggono infatti critiche come: “stile Panicucci, nooo”, “stai raggiungendo Donatella Versace, Ilary, te prego, fermate!”; e ancora “Ilary ma cosa stai combinando? Ora basta!” Continua dopo la foto

















Altro dubbio che costante aleggia tra i commenti agli scatti di Ilary Blasi riguarda poi i presunti ritocchini estetici ai quali la conduttrice si sarebbe sottoposta negli anni. “Ilary, sembri un trans burino! Di quelli che stanno a Tor di Quinto. Terribile!” si legge tra i tanti commenti. Ma se molti ne criticano look e modi, tantissimi la amano proprio per questo. Continua dopo la foto









Se il fatto di essere la moglie di Francesco Totti per qualcuno la rende a priori intoccabile – “State zitti, dietro questa grande donna c’è un grande uomo, Francesco Totti, quindi Ilary non si tocca!!!” – altri complimenti arrivano su Instagram per l’indiscutibile bellezza oltre che per la sua professionalità. E la Blasi? Preferisce non replicare e, anzi, dedicarsi alla famiglia e al lavoro. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Ci siamo quasiiii….EUROGAMES hairstyle @alessiasolidani makeup @luigi_lookmaker Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 19 Set 2019 alle ore 11:22 PDT



Ilary Blasi è nata a Roma il 28 aprile 1981 e che si è diplomata al liceo scientifico. Si è poi iscritta all’università alla facoltà di Scienze della Comunicazione e, professionalmente, oltre ad aver lavorato come fotomodella, ha girato alcuni spot pubblicitari forse aiutata anche dalla sua somiglianza con Ornella Muti. Inutile anche decantare i prodigi di beltà dell’affascinante romana, una delle donne più perfette che si siano mai viste. Profilo affilato, naso che pare scolpito da un artista greco, denti bianchissimi ed allineati, occhi azzurri come il mar Mediterraneo, corpo slanciato e flessuoso, Ilary, non a caso, è stata scelta anche come testimonial di una nota linea di abbronzanti.

