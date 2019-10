E anche la seconda edizione di Temptation Island Vip è finita. Lunedì 14 ottobre è andata in onda l’ultima puntata del reality dei sentimenti e gli ultimi 3 falò si sono conclusi in modo totalmente differente: Serena Enardu e Pago si sono detti addio, Silvia Tirado e Gabriele Pippo sono usciti dall’Is Morus Relais insieme ma ‘in prova’ mentre Alex Belli e Delia Duran hanno avuto il lieto fine.

Ma molto probabilmente, come accaduto alle altre coppie che hanno partecipato a Temptation è probabile che anche queste ultime 3 andranno a Uomini e Donne a raccontare cos'è successo dopo la fine delle registrazioni. E poi c'è Alessia Marcuzzi che, dopo un inizio un po' in salita anche per i paragoni inevitabili con Simona Ventura, ex padrona di casa, ha dimostrato di essersi calata alla perfezione nella parte. E gli ascolti, che hanno viaggiato sui 3 milioni di telespettatori a puntata, l'hanno premiata.

















Ma durante la puntata, Alessia si è anche tolta qualche sassolino dalle scarpe rispondendo alle critiche di alcuni utenti durante l'ultima puntata. "Ricorda che Alessia è stata la quarta scelta dopo Ilary, Toffanin e Laura Chiatti" ha scritto uno. E lei: "Ma chissenefrega! Chi era, chi non era… la prima scelta, la seconda…la decima!". Ancora: "Sperando che Alessia poi non riprenda l'andazzo antipatico-finto da Isola dei Famosi che ci ha stracciato i maroni, perché così è perfetta", il commento di un altro spettatore.









Anche a lui Alessia Marcuzzi ha risposto. Ha affermato di essere sempre vera e chiarito: "Io non sono mai finta, può non piacerti il mio modo di condurre, ma io non recito caro". Poi, finita la puntata conclusiva con gli ultimi falò, Alessia Marcuzzi ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram per ringraziare tutta la squadra, compresa la produttrice Maria De Filippi.







“Quante emozioni condivise con tutti…non le dimenticherò mai, neanche uno sguardo andrà via dalla mia testa e dal mio cuore – ha scritto la conduttrice sotto al video in cui spegne il famoso falò – Grazie a questa meravigliosa squadra (che poi è un po’ una famiglia) di Temptation Island, perché il successo di un programma è sempre il successo di tutto il gruppo. Grazie Raffaella Mennoia, Fabio Pastrello e tutti quelli che hanno lavorato con me e per TIV con grande passione 24 ore su 24! Siete stupendi. TUTTI. Grazie Maria… tu me l’avevi detto”.

