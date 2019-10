Puntata piena di colpi di scena l’ultima di Temptation Island Vip. Al falò di confronto finale Serena Enardu e Pago si sono detti addio, Silvia Tirado e Gabriele Pippo sono usciti dall’Is Morus Relais insieme ma ‘in prova’ e Alex Belli e Delia Duran? Il loro falò è stato quello più chiacchierato in assoluto sul web. L’attore e la sua fidanzata ne sono usciti ‘a pezzi’ a giudicare dai post apparsi in rete mentre andavano in onda i pinnettu, gli sfoghi e la resa dei conti.

“Tu stai insieme a un principe, a un lord e ti fai alzare in braccio dall’uomo delle caverne? – ha sbottato lui sfogandosi con la single Veronica – Ti ho tolto dalle caverne e ci vuoi tornare? Ma dai! Non ti rendi conto di questa roba, ma io gli faccio vedere con l’ipad cosa sta facendo e chi ha” E quando Delia vede le immagini del fidanzato con la tentatrice cambia totalmente atteggiamento e si dispera. (Continua dopo la foto)

















Piange ma, fanno notare i telespettatori sui social, le lacrime proprio non le escono. E già qui prende corpo l’ipotesi che stia fingendo. Ma è al momento del falò che Alex Belli e Delia Duran vengono massacrati in rete. Di fronte ai filmati col single Riccardo, Delia confessa ad Alex di aver capito che nessuna tentazione fisica potrà mai mettere a rischio l’amore che prova nei suoi confronti. Conferma di essere ancora follemente innamorata dell’attore, gli salta addosso e lo bacia sul tronco. (Continua dopo la foto)









Lui ricambia il gesto ma non è ancora convinto e chiede nuovamente spiegazioni sul suo comportamento con il tentatore. Alla fine l’attore si lascia convincere e decide di uscire dal villaggio con la fidanzata. Tra abbracci e baci, i due lasciano il falò. Ma finiscono bocciati dal popolo della rete: pochi credono alla loro sincerità e li accusano di essere entrati nel reality solo con lo scopo di attirare l’attenzione. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 🍝 unico amore #TemptationIslandVip Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 14 Ott 2019 alle ore 2:23 PDT



Sui social i commenti degli utenti sul falò di Alex Belli e Delia Duran sono . Per molti l’atteggiamento di entrambi è solo finzione e ricerca di visibilità “Delia e Alex sono entrati per farsi vedere e fare una vacanza aggratis… Palese!”, scrive uno. E un altro: “Alex Belli vive la vita come se fosse perennemente in una puntata di Centovetrine”. Altri, come detto, puntano il dito sulle finte lacrime di lei. Insomma, pochi ci credono ma la coppia è uscita immune dalle tentazioni e insieme da Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip, colpo di scena al falò di Silvia Tirado e Gabriele Pippo: “Non ti lascio”