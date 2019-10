“Il mio corpo è cambiato”. Bianca Guaccero, rivelazione in diretta: ecco perché è sempre più magra

Bellissima e senza peli sulla lingua, Bianca Guaccero si è tolta qualche sassolino della scarpa durante l’ultima puntata di Detto Fatto. In questi mesi infatti, la conduttrice è stata al centro di un vero e proprio tiro al bersaglio. Colpa della linea che, secondo alcuni utenti della rete, non sarebbe perfetta. Così, imbeccata da Jonathan Kashanian, ha risposto pubblicamente alle critiche inerenti al suo peso.

“Grazie Jonathan, ora ho l’occasione per parlarne pubblicamente”, ha esordito la conduttrice riferendosi alle critiche che la vedrebbero troppo magra.

“Qualche anno fa, circa 15 – ha spiegato -, ero più in carne anche per i tratti fanciulleschi adolescenziali che avevo […] Poi sono rimasta incinta e mi è capitato il contrario di quello che succede a tante”. La presentatrice ha proseguito, narrando che a differenza di molte altre donne dopo la gravidanza ha perso peso: “Il mio metabolismo è cambiato.” Continua dopo la foto

















“La cosa più brutta che mi hanno scritto – ha aggiunto – è stata durante la mia partecipazione a Tale e Quale: ‘Fai schifo, vai a farti ricoverare in una clinica di anoressia’. Io non rispondo quasi mai sui social ma quella volta lo feci e scrissi: ‘E se fossi stata veramente malata di anoressia, pensi che una cosa del genere mi avrebbe aiutato?’”. Continua dopo la foto









Anche negli ultimi tempi gli insulti non sono mancati: “Pure quest’estate è successo. Dopo aver postato una foto in costume con un’amica mi hanno detto: ‘Due amiche, e il seno?’”. Alla fine Bianca è stata lapidaria: “Molti al posto di andare a parlare con uno psicologo si sfogano sui social network”. Bianca Guaccero in questi anni ha deciso di mettersi in gioco in molteplici vesti, da attrice, a showgirl a conduttrice adesso per Detto Fatto. Continua dopo la foto







All’apice del successo conosce Dario Acocella e dalla loro unione nascerà la piccola Alice, ma il sogno d’amore tra i due finisce nel 2017 dopo il matrimonio celebrato nel 2013. Recentemente, Bianca Guaccerto ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale ha voluto raccontare la verità sul divorzio con Dario Acocella. La conduttrice e attrice ha dunque dichiarato: “È stato il periodo più doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Faccio molta fatica a innamorarmi, sono una donna difficile“.

