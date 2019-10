Eleonora Daniele, furia contro l’attore: quelle parole sulle donne scatenano un pandemonio

Eleonora Daniele non è donna che perde facilmente le staffe. Epperò, nell’ultima puntata di ‘Storie italiane’ ha rischiato di farlo. Colpa, se così si può dire, di Ninì Salerno autore di una battuta che non affatto piaciuta alla padrona di casa. Ospite di insieme a Jerry Calà, Ninì Salerno si è lasciato andare alla commozione davanti alle immagini di Gatti di Vicolo Miracoli, che lo ritraggono appunto insieme ai suoi cari colleghi.

La Daniele non può non far notare gli occhi lucidi di Salerno, il quale spiega che quello che hanno appena visto nel filmato rappresenta il periodo in cui si è divertito di più in tutta la sua vita. Dall'altra parte, in collegamento, Jerry ricorda quei momenti con un grande sorriso, non risparmiando come sempre battute divertenti. Ed ecco che, quando chiede il motivo per cui hanno scelto Gatti di Vicolo Miracolo come nome del gruppo, la conduttrice si arrabbia in diretta.

















"Abbiamo scelto Vicolo Miracoli perchè negli anni Cinquanta da una parte c'era l'esattoria, il Comune dove pagavi le tasse e dall'altra c'era il bordello", dichiara scherzosamente Ninì Salerno in diretta. Parole che non volevano essere affatto cattiva ma di fronte a questa dichiarazione, la Daniele appare fortemente irritata, tanto che riprende l'attore: "Mi auguro che sia una battuta, perché lo sai che su certi temi io..".









La conduttrice non riesce a lasciar perdere quanto detto da Salerno e poi continua: "Il rispetto per le donne è la prima cosa nella vita, io faccio le campagne contro la prostituzione!" Di fronte a questa dura reazione, Ninì afferma che si tratta chiaramente di una battuta, che finisce comunque lì. A questo punto, la conduttrice preferisce andare avanti con l'intervista e in studio torna nuovamente il sorriso.







Dopo che la tensione si è sciolta, Ninì Salerno è tornato a commentare le immagini in sottofondo. "Quello è il periodo in cui mi sono divertito di più in tutta la mia vita", dichiara Ninì commosso di fronte alle immagini che lo vedono divertirsi con i suoi amati colleghi. "Sono stati momenti indimenticabili perchè all'inizio di una avventura è tutto bellissimo", continua in seguito Salerno, il quale nuovamente appare con gli occhi lucidi. In effetti tra loro esiste ancora oggi un'amicizia forte.

