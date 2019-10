“Ho perso un figlio”. L’amata attrice e quella tragica confessione a Domenica In. Mara Venier sconvolta

Bella, ironica, divertente, Valeria Fabrizi ha conquistato il pubblico di Domenica In programma nel quale è stata invitata da Mara Venier per parlare del film “Se mi vuoi bene” che la vede protagonista insieme a Flavio Insinna. Tra gli attori del film c’è anche Claudio Bisio mentre il regista è Fausto Brizzi. Un’intervista divertente, piena di battute che ha fatto perdere il filo persino a Mara Venier: tutti gli intervistati ridevano a crepapelle e il pubblico si è divertito molto.

L'unica che mantenuto un certo contegno è stata Valeria Fabrizi che, durante quell'intervista comica ha tirato fuori un fatto choc: la morte del figlio di 3 mesi. La Fabrizi ne ha parlato per spiegare il motivo che l'ha tenuta lontana dalla tv per tanti anni: "Mi sono fermata a lungo perché ho perso un figlio dopo Giorgia, aveva 3 mesi. Era un bambino, somigliava a me. Non ha sofferto, ha vissuto solo 3 mesi. Perdere un genitore è un grande dolore, perdere un figlio lo è molto di più. Sono stata ferma per 16 anni senza lavorare".

















E ha aggiunto: "Ho fatto la mamma, la moglie, avevo pochissimi amici. Quando mio marito è morto è stata Giorgia che mi ha chiesto di tornare a lavorare. Non ho ripianti. Sono sempre stata positiva, mi sono realizzata piano piano, ho ripreso in mano la mia vita di artista cercando di mantenermi sempre professionale. Ho avuto tanti dolori nella vita, mi ha rafforzato e aiutato a consigliare gli altri. Non avevo mai raccontato questo aspetto della mia vita. Quando si sta qui con te succede questo, ti si apre il cuore. È una sensazione particolare, ti riesci a tirar fuori anche quelle cose che non abbiamo mai detto o che non vorremmo dire".









Era il 1988 quando Tata Giacobetti, membro storico del Quartetto Cetra, morì a 66 anni per colpa di un infarto. Giacobetti, che si era sposata con Valeria Fabrizi 25 anni prima, è il padre di Giorgia, unica figlia dell'attrice, e di quel bambino che visse solo 3 mesi. Lasciando un vuoto immenso nella vita di Valeria che smise di fare tutto, straziata come era dal dolore. Gioriga ha accompagnato la madre 80enne a Domenica In.





Giorgia Giacobetti è un volto noto nel mondo dello spettacolo: la Giacobetti è titolare di un’agenzia di comunicazione che si trova a Roma. Tanto per darvi un’idea, Giorgia Giacobetti ha lavorato per 12 anni dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show nel ruolo di responsabile del settore spettacolo e show business.

