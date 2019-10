“Mia figlia morta…”. La confessione dell’attrice in diretta. Scoppia la polemica nello studio di Barbara D’Urso

Nella puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 13 ottobre c’è stato un’ospite molto amato dagli appassionati di “Un posto al sole”. Marina Giulia Cavalli, conosciuta agli “upassini” come la dottoressa Ornella Bruni, è stata nello studio di Carmelita per raccontare la sua storia. L’attrice è intervenuta al Live per parlare della figlia Arianna, morta nel 2015 a soli 21 anni per via di una brutta malattia.

A distanza di tempo Marina Giulia è riuscita ad entrare in contatto con la figlia dall’aldilà. Un risvolto che ha sicuramente cambiato la vita della Cavalli e che l’ha aiutata ad affrontare in un’ottica diversa questa grave perdita. “Mia figlia mi scrive dall’aldilà. Quando mia figlia è morta ho cercato uno psicoterapeuta su consiglio di amici. Mi sono affidata a Roberta, un’esperta di Roma, che mi ha consigliato la scrittura automatica. Per sette mesi ho avuto il piacere di parlare con Arianna, mia figlia. Poi, però, non sono più riuscita ad andare avanti perché sono terrena”, ha aggiunto la Cavalli. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Purtroppo dopo un po’ di tempo questa scrittura mi si è fermata. Sono una persona molto materiale, ahimè. Per fortuna poi ho incontrato Stefania (la moglie di Franco Gatti ndr)”. La moglie dell’ex cantante de i Ricchi e poveri, che ha perso un figlio di soli 23 anni, avrebbe fatto da tramite con la figlia Arianna.

“Sono qui perché voglio dare un messaggio di sostegno a tutte le persone che stanno affrontando il mio stesso dolore. Voglio dire a tutti che i nostri cari sono qui vicino a noi, che ci parlano”, ha premesso Marina Giulia Cavalli a Live – Non è la d’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)









“Cammina con le tue gambe, – avrebbe detto la figlia all’attrice – siete una bella immagine, mi piace vedervi così”. Barbara D’Urso ci ha tenuto a precisare la sua posizione in favore dell’attrice: “Marina ha detto che ogni essere umano ha il diritto di essere convinto di sentire un contatto con le persone che non ci sono più. Ognuno la fa a suo modo e deve essere rispettato da chiunque”, ha ribadito la conduttrice del Live. Presente in studio anche Paolo Brosio, che però non è stato molto entusiasta delle parole dell’attrice di ”Un posto al sole” consigliandole poi di affidarsi esclusivamente a Dio e alla Madonna. (Continua a leggere dopo la foto)





“Se non dicessi questo cosa vengo a fare qui? Il mio è un suggerimento”. Arianna Alpi, di soli 21 anni, ha perso la vita a causa di una malattia devastante. Una ragazza nata dal suo matrimonio con l’ex marito e attore Roberto Alpi, l’unica della coppia, che ha lasciato questa vita ormai quattro anni fa.

