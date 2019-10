“Ma che fa?”. Mara Venier non si trattiene, proprio con lui. E durante l’intervista si lascia andare

Non c’è niente da fare, zia Mara ha proprio una marcia in più. Altro che Barbara D’Urso o le sorelle Parodi. La Venier ha quel qualcosa che tutti gli altri non hanno. Niente volgarità, sembra di stare in un salotto a parlare del più e del meno, in un modo naturale e dolcissimo, anche se per il più delle volte si parla di frivolezze (ma in fondo chi non lo fa a casa sua?). E anche questa domenica, i telespettatori sintonizzati su Domenica In hanno potuto fare il pieno di storie, sorrisi, aneddoti e confessioni dai tanti ospiti di zia Mara.

Come sempre, i toni della trasmissione si sono alternati: dal divertimento alle riflessioni, fino alla vera e propria commozione, la padrona di casa è riuscita, come al solito, a tirare fuori dalle sue interviste l'anima più vera dei personaggi che si sono alternati nel suo salotto. Il punto di maggior Audience è senza dubbio l'intervista a Ronn Moss, il primo, mitico interprete di Ridge Forrester, il protagonista dell'infinita soap Beautiful, zia Mara riesce a dare il meglio, passando dalla battuta all'emozione, tra ricordi privati e vecchi spezzoni di film e show.

















E, tra un ricordo e l'altro, Mara riesce a coinvolgere anche il marito, Nicola Carraro, che stava assistendo tra il pubblico all'intervista all'attore, suo grande amico. Zia Mara vuole saperne di più di un presunto flirt tra Moss e Barbara De Rossi sul set di un film prodotto molti anni fa dallo stesso Carraro, e non esita a coinvolgere il marito.









Prima di farlo rispondere, per salutarlo, gli schiocca un bel bacio davanti alle telecamere, chiamandolo 'amore mio', tra gli applausi del pubblico a riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, che la carta vincente della Venier questa domenica così come le altre, rimangono la spontaneità e l'umanità, che le consentono di arrivare nel cuore e nell'anima dei suoi ospiti e dei suoi telespettatori.







Nel 2012 Ronn Moss è stato vittima di un incidente d’auto piuttosto forte che spaventò tutti i fan della soap Beautiful. A Domenica In Ronn Moss ha commentato: “Penso che fu la direzione dell’universo, dicendomi che dovevo continuare a fare le cose più importanti, non puoi fare cose che non hai nel cuore”.

