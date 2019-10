Quello mi dà…”. Francesca Fialdini senza parole. L’ospite gela lo studio di “Da noi… a ruota libera”

Da esule ad influencer: è questa la storia di nonna Licia, 89enne istriana trapiantata a Viterbo. Una storia che ha il sapore della fiaba: a dare la notorietà alla donna non è stata la personale ricerca di successo, ma il nipote 35enne Emanuele Usai, esperto di digital marketing, che voleva vedere la nonna sorridere di nuovo dopo la morte del marito. ”Dopo la morte di nonno Aldo, nonna era depressa. Non sapevo come tirarla su. Le ho proposto, per gioco, di fare qualche foto. Lei si metteva in posa come se l’avesse sempre fatto”, aveva raccontato.

Così Licia Fertz sbarca sul web a primavera 2018, sorridente e con le mani impastate di farina. "Ciao Instagram! C'è posto per una ragazza di 88 anni?": così esordiva su Instagram nonna Licia, che oggi conta ben 66mila follower. "Questo nipote perde troppo tempo con me. Gli dico sempre che è troppo premuroso, ma lo devo anche ringraziare, perché mi ha messa in comunicazione col mondo. E mi ha fatto bene", aveva raccontato a Repubblica.

















Quando ha deciso di lanciarla su Instagram, Emanuele si è presentato con una valigia di vestiti nuovi. "Gli altri li avevo nell'armadio. Vestaglie a fiori e camicie colorate che non mettevo più. Mi sono ricordata che è bene prendermi cura di me e che, per quanto dolore puoi avere nel cuore, non è giusto angosciare gli altri". È bastato qualche scatto della sua vita di ogni giorno: in cucina o in giardino coi suoi cani adorati, ma sempre con stile. A tratti con audacia e nonna Licia è diventata la nonna d'Italia.









Domenica 13 ottobre, le storie de "Da noi…a ruota libera" sono tornate e Licia Fertz è stata ospite di Francesca Fialdini. In total look giallo, l'influencer 89enne, accompagnata dal nipote Emanuele, si è raccontata. Licia ha rivelato che spesso i suoi follower le chiedono consigli sulla vita sentimentale, quindi la presentatrice le ha chiesto un esempio. "Mi ha scritto una e mi ha detto che è depressa perché sta con due uomini – ha spiegato -: uno per un lato e uno per un altro lato".





”Allora io le chiedo quali sono questi lati? E lei mi risponde: beh uno mi dà la sicurezza e invece l’altro mi dà…”, chiarissima l’allusione a luci rosse. Risate in studio, anche la Fialdini è apparsa un poco irrigidita, fingendo di non capire. A quel punto, nonna Licia ha chiosato: “Meglio che non lo dico, lo capiscono tutti”.

