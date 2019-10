Rosy Abate: è successo dopo l’ultima puntata. Una doccia fredda per Giulia Michelini

Niente da fare per Rosy Abate 2: nella sfida settimanale tra Tale e quale show 2019 e la fiction targata Mediaset, vince il programma di Rai Uno. Numeri da capogiro per entrambi i programmi, certo, è stato praticamente un testa a testa continuo quello tra la trasmissione di Rai Uno condotta da Carlo Conti e la serie che ha come protagonista Giulia Michelini: nell’ultima settimana di sfida è Conti a vincere superando i 4 milioni di spettatori e mettendo 300 mila spettatori e un punto di share tra sé e una delle serie più amate di questi anni.

Eppure, alla fine , ad avere la meglio è stato proprio Carlo Conti, bene la serie con Giulia Michelini. Nella puntata in cui a Tale e Quale Show 2019 ha vinto Davide De Marinis rifacendo Vasco Rossi, la trasmissione ha raccolto davanti allo schermo un totale di 4.030.000 telespettatori, share 19,69%, aumentando di mezzo milione quelli della settimana scorsa.

















Migliora anche Rosy Abate, arrivata alla puntata finale (senza la morte della protagonista, come temuto nei giorni scorsi), che conquista 3.757.000 di spettatori (di più rispetto alla settimana scorsa) e il 18.49% di share. Con la puntata finale di Rosy Abate, inoltre, Carlo Conti potrebbe vedere aumentati, nelle prossime settimane, gli ascolti.









Per quanto riguarda il resto della programmazione, su Rai 2 NCIS Los Angeles ha totalizzato 1.067.000 telespettatori, con share del 4,3%, mentre Criminal Minds si è fermata a 767.000, e share al 3,7%. Su Rai 3 il film di Francesco Amato "Lasciati andare" ha portato alla terza rete Rai 1.045.000 telespettatori, con share al 4,4%, su Italia 1 "Suicide Squad" ha totalizzato un netto di 1.391.000 telespettatori, con lo share al 6,3%, mentre Quarto Grado su Rete 4 ha registrato 1.064.000 telespettator e uno share del 5,9%.







Su La7 la quarta puntata di Propaganda Live, il programma condotto da Diego “Zoro” Bianchi, ha registrato 755.000 telespettatori (share 4,5%), la replica di X Factor 2019 – Bootcamp su Tv8 è stata vista da 796.000 telespettatori, share 3,6%, mentre FRatelli di Crozza su Nove ha registrato 1.202.000 telespettatori, share 5%. Insomma, quello che si evince da questi dati è che gli italiani preferiscono restare incollati davanti al televisore piuttosto che uscire con l’avvento del clima più fresco.

