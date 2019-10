Una cerimonia sobria, con tanti sorrisi e tanti amici. Andrea Mainardi, lo chef volto de la ‘Prova del cuoco’, ha detto sì. Ha sposato la sua Anna Tripoli. Un matrimonio senza troppi fronzoli in cui i protagonisti principali sono stati Andrea e Anna. Teatro delle nozze, che Andrea Mainardi aveva annunciato non più tardi di una mese fa nel corso di un puntata di Domenica Live, è stata l’Abbazia di San Galgano, vicino Siena. Per Mainardi è un momento importante, dopo la fine di un’altra relazione di rilievo finita da quattro anni, da cui è nata sua figlia Michelle.

Nelle scorse ore, alla vigilia dell’evento, Andrea Mainardi aveva reso pubblica l’ansia e la paura della vigilia, dedicando parole sincere alla futura moglie, per celebrare il grande momento:”ci siamo quasi, farfalle nello stomaco. L’adrenalina comincia a salire, un percorso. S T R A O R D I N A R I O”. Continua dopo la foto

















Poi riprende: “4 anni insieme, chi l’avrebbe mai detto… eppure eccoci qui, con un AMORE forte e potente che abbiamo costruito giorno per giorno. -2 amore mio, SI ti voglio sposare, SI voglio passare la mia vita con te. TI AMO,Il tuo uomo”. Parole gonfie d’amore quelle di Andrea Mainardi, a detta di tutti innamoratissimo della moglie. Continua dopo la foto









A balzare agli occhi sono stati anche gli ospiti della cerimonia, con tanto di invitati speciali che hanno reso un evento intimo qualcosa di interessante anche dal punto di vista del racconto sul fronte gossip. Erano molti i volti del mondo dello spettacolo e della televisione presenti alle nozze: c’erano Fabio Basile e Martina Hamdy, ex compagni d’avventura in casa, mentre Benedetta Mazza non ha potuto esserci. Così come c’erano Le Donatella e Giulia Salemi. Continua dopo la foto







Presenti Stefano Sala, mentre Walter nudo non ha potuto presenziare all’evento, pubblicando ugualmente un affettuoso messaggio di auguri attraverso i social, evidentemente divenuti una nuova forma di telegramma. Non poteva mancare, invece, Antonella Clerici, amica di Mainardi, a lui molto legata nel periodo de La Prova del Cuoco.

