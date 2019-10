Uomini e Donne, è successo davvero di tutto durante l’ultima registrazione del trono over. Dalle anticipazioni, svelate dal sito Il Vicolo delle News, emerge che tra Gemma Galgani e Jean Pierre è scattato un bacio durante un’uscita a Roma. Un bacio a stampo, ma considerando che fino a pochi giorni prima lui diceva di vederla solo come un’amica quel gesto deve essere sembrato un gran traguardo per la Galgani.

Poco dopo, però, in studio, per la dama è arrivata una doccia fredda: Maria ha annunciato che era arrivata una nuova corteggiatrice per Jean Pierre, che ha poi accettato di conoscerla. Il colpo di scena più clamoroso, però, riguarda una delle coppie più chiacchierate del trono over, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In settimana abbiamo visto la puntata in cui Ida e Armando ammettono di essersi baciati, ma in realtà le registrazioni sono ben più avanti.

















Dopo quell'episodio, infatti, sappiamo che Riccardo ha scritto una lettera a Ida per dichiararle tutto il suo amore. "Ti amo ancora, torniamo insieme", ha scritto alla dama, invitandola a mettersi alle spalle gli ultimi mesi difficili segnati dalla separazione dello scorso anno. Lei è parsa titubante, ma poi i due sono stati beccati insieme a Brescia, lontani dalle telecamere. Tutto, dunque, faceva supporre un ritorno di fiamma, l'ennesimo, tra i due.









Ma eccoci al colpo di scena in studio che cambia ancora tutto. Le anticipazioni, davvero inaspettate stavolta, dicono che Ida ha detto a Riccardo di non amarlo più e di non aver provato nulla né con la lettera né avendolo vicino a Brescia. Non solo. Il colpo di grazia per Riccardo è arrivato quando Armando ha rivelato che Ida in settimana lo ha cercato.







Dopo quelle rivelazioni, di Ida e di Armando, Riccardo ne è uscito ‘a pezzi’. In lacrime, per l’esattezza: il cavaliere di Taranto ha lasciato lo studio di Maria De Filippi piangendo, regalando la rosa rossa a quella che ormai è la sua ex fidanzata. E da quello che rivela Il Vicolo delle News Riccardo non sembra intenzionato a tornare nel parterre. Anche Ida ha lasciato lo studio durante quella registrazione, ma forse solo temporaneamente.

