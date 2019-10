A Uomini e Donne è finalmente andata in onda la puntata dell’addio al trono di Sara Tozzi. Si sapeva da tempo dalle anticipazioni, ma solo negli ultimi giorni il pubblico ha visto in tv il momento in cui Maria De Filippi le dà la parola e lei spiega le sue ragioni. “Credo di non avere né la testa né il cuore liberi dopo la mia ultima relazione – ha poi spiegato meglio Sara, ormai ex tronista, sulle pagine di UeD Magazine – Voglio precisare che con il mio ex non c’è stato alcun contatto o ritorno di fiamma”.

“Siamo stati insieme per un anno e mezzo di cui un anno di convivenza – ha proseguito Sara – Lavoravamo nello stesso locale. Dieci mesi fa ci siamo lasciati perché le cose tra di noi non andavano più bene: si era rotto un equilibrio dentro di me e nella coppia. Non sono mai riuscita a digerire un suo tradimento. Prendere strade diverse era l’unica cosa da fare”. (Continua dopo la foto)

















Ma già quando è uscita la voce dell’addio di Sara, si è scatenato il toto-nome sulla sostituta ma i telespettatori sono rimasti delusi: come confermato dalla stessa Maria De Filippi in puntata, si è deciso di lasciar appassionare il pubblico soltanto con le vicende dei tre tronisti ancora in studio, ovvero Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Ma non per molto, a quanto pare. (Continua dopo la foto)









Questa volta il nome della presunta nuova tronista di UeD arriva dalle pagine del settimanale Spy e no, non si tratta di una ragazza sconosciuta al pubblico di Canale 5, ma della vincitrice dell’ultimo Grande Fratello, Martina Nasoni. La ragazza, che ha vissuto una relazione con l’ex coinquilino della Casa Daniele Dal Moro, è stata pizzicata negli uffici di Maria De Filippi e il rumor è scattato all’istante. (Continua dopo le foto)







Anche perché già tempo fa era saltato fuori il nome della bella Martina tra i possibili tronisti della nuova stagione. Non c’è ancora alcuna conferma che sia lei la nuova protagonista del trono classico, ma ecco cosa ha spifferato Spy: “Cosa ci faceva Martina Nasoni, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, all’ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi? Pare che la ragazza dal cuore di latta, tornata single dopo la discussa e tormentata storia con Daniele Dal Moro, sia in pole position per salire sul trono di Uomini e Donne”.

