Temptation Island Vip è giunto quasi al termine. Lunedì 14 ottobre è in programma l’ultima puntata del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi e, a quanto pare, non mancheranno sorprese, sfuriate e colpi di scena per le 3 coppie rimaste, ovvero Alex Belli e Delia Durian, Gabriele Franco e Silvia Tirado e Serena Enardu e Pago.

Anche per loro è arrivato il momento di prendere una decisione finale, capire se la permanenza all’Is Morus Relais in Sardegna sia stata fatale per il loro rapporto oppure no. La prima parte del falò di Serena e Pago è già andata in onda la scorsa settimana e negli ultimi giorni un indizio social ha fatto ipotizzare che non finirà bene tra loro: il commento di Gabriele Parpiglia, il giornalista che è tra gli autori del programma. (Continua dopo la foto)

















“Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato – ha scritto Parpiglia su Instagram – Ma dopo aver visto e pianto con Pago e Serena Enardu credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male. Altrimenti si rischia l’eterna dannazione”. (Continua dopo la foto)









Ovviamente solo lunedì sera sapremo con certezza come è andato a finire il falò tra l’ex tronista di UeD e il cantante, ma l’ultima anticipazione diffusa dall’account ufficiale di Temptation riguarda Alex Belli. L’attore e la sua Delia sono entrati in corsa nel programma ma i problemi non sono tardati ad arrivare. Lei ha stretto subito un’amicizia ‘intima’ con il single Riccardo e già nella quinta puntata Alex, furioso dopo aver visto i video, ha provato a raggiungerla al villaggio. (Continua dopo foto e post)







Ma Delia e Riccardo potrebbero superare il limite nella puntata finale e il video che vedrà Alex Belli nel pinnettu potrebbe spingerlo a prendere decisioni drastiche sulla storia con Delia. Nel breve filmato pubblicato su Instagram si vede l’attore esausto. L’ultimo video della fidanzata e il single che ballato a stretto contatto, occhi negli occhi, con tanto di rosa fra i denti, lo manda in tilt. Alex ha guardato il video nel Pinnettu, poi è uscito ed è “esploso”: “Andiamo a fare sto ca..o di falò che mi sono rotto i co….oni. Dai su, forza e coraggio”. Si lasceranno al falò?

