Francesco Monte pazzesco a ‘Tale e Quale’. Scatta la standing ovation: “Grande!”

Si è esibito per ultimo, ma alla fine Davide de Marinis ha vinto la quinta puntata della nona edizione di Tale e Quale Show. La puntata andata in onda venerdì 11 ottobre in prima serata su Rai1 ha visto il cantante vestire i panni di Vasco Rossi e l’interpretazione del brano Senza Parole, con tanto di standing ovation del pubblico e primo posto in classifica per due giudici su quattro, tra i quali il quarto componente della giuria che è stato il comico Gabriele Cirilli. A questo punto, a una settimana dal gran finale dello show Rai, De Marinis scala la classifica generale portandosi al secondo posto.

Medaglia d’argento l’ex voce dei ‘Gazosa’ Jessica Morlacchi, che nella semifinale di venerdì ha interpretato la grandissima Mina. La cantante, grazie al vestito originale recuperato negli archivi Rai, e alla regia che l’ha trasformata in un bianco e nero anni Settanta, ha cantante uno dei brani più conosciuti della ‘Tigre di Cremona’, Vorrei che fosse amore. Jessica Morlacchi è stata “bravissima” secondo i giudici in piedi con il pubblico al termine dell’esibizione. E anche lei guadagna posizioni nella classifica generale che ora la vede al terzo posto tallonata a pochi punti da Lidia Schillaci e Tiziana Rivale. (Continua a leggere dopo la foto)

















In testa alla classifica generale rimane invece Agostino Penna, sul podio ma solo terzo stasera, anche se ha stupito ancora volta con la “sfida impossibile” di cantare come Dionne Warwick in I’ll never fall in love again. “Fenomenale” secondo Loretta Goggi, è sempre più candidato alla vittoria finale. Bene anche Flora Canto, che ha dovuto imitare Orietta Berti, l’ospite a sorpresa di stasera, rimasta poi al tavolo dei giudici commentando tutte le esibizioni. “Strofe giuste, l’inciso no” ha detto alla sua imitatrice. (Continua a leggere dopo la foto)









Sesta Lidia Schillaci comunque brava in Comunque andare di Alessandra Amoroso “inimitabile” a detta dei suoi fan. Settimo David Pratelli in una celebrazione della canzone-teatro di Giorgio Gaber con la sempre attuale Destra-Sinistra.

Alla pari all’ottavo posto, Eva Grimaldi nelle vesti di Bobby Farrell dei celebri Boney M. e Tiziana Rivale che non ha convinto in giudici con la sua Caterina Caselli nell’altrettanto famosa Insieme a te non ci sto più. Poi Gigi e Ross, Francesco Pannofino, e Sara Facciolini. Ma c’è un concorrente che ha stupito tutti. Si tratta di Francesco Monte, che nella puntata di ieri ha interpretato Rag’n’Bone Man con la hit Human. (Continua a leggere dopo la foto)





Una performance che ha impressionato il pubblico, che dopo le esibizioni di Mamhood e Cesare Cremonini lo aveva stroncato. Per i giurati del talent di Carlo Conti, Francesco Monte si sta invece rivelando una vera e propria certezza e lo hanno ribadito per l’ennesima volta. “Per me sei un artista, sai stare in scena”, ha detto Vincenzo Salemme. “Bravissimo, per non essere un cantante di professione. Sei stato intonatissimo. E poi, da quel bel ragazzo che è, guardate come l’hanno conciato”, ha sottolineato Orietta Berti.

