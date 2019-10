Tale e Quale Show, Carlo Conti li ‘smaschera’ in diretta tv: “Che figuraccia!”

La semifinale di Tale e Quale show è stata vinta da Davide de Marinis. Il cantante ha vestito i panni di Vasco Rossi e l’interpretazione del brano Senza Parole, con tanto di standing ovation del pubblico e primo posto in classifica per due giudici su quattro, tra i quali il quarto componente della giuria che è stato il comico Gabriele Cirilli.

Medaglia d'argento l'ex voce dei 'Gazosa' Jessica Morlacchi, che nella semifinale di venerdì ha interpretato la grandissima Mina. Anche lei guadagna posizioni nella classifica generale che ora la vede al terzo posto tallonata a pochi punti da Lidia Schillaci e Tiziana Rivale. In testa alla classifica generale rimane invece Agostino Penna, sul podio ma solo terzo stasera, anche se ha stupito ancora volta con la "sfida impossibile" di cantare come Dionne Warwick in I'll never fall in love again.

















Flora Canto ha dovuto imitare Orietta Berti. Sesta Lidia Schillaci comunque brava in Comunque andare di Alessandra Amoroso, poi David Pratelli, Eva Grimaldi, Tiziana Rivale, Gigi e Ross, Francesco Pannofino, e Sara Facciolini. Durante la puntata, però, Carlo Conti ha voluto portare all'attenzione del pubblico una clamorosa svista (o figuraccia) di una rivista online americana. "Guardate cosa è successo oltre Oceano – ha detto Conti – un giornale americano ha scambiato la nostra Lidia per Lady Gaga. In un articolo sulla star ha pubblicato una foto della Schillaci".









Il pubblico è esploso in un lungo applauso e stupita, Lidia Schillacci si è lasciata andare a un sorriso di grande soddisfazione. La cantante è riuscita a impersonare talmente bene la star americana che è stata confusa anche dai giornalisti locali. La clamorosa gaffe sembra passata inosservata negli Stati Uniti, tant'è vero che a molte ore dalla pubblicazione dell'articolo è ancora presente l'immagine scattata durante lo show di Rai 1.





L’errore, però, non è sfuggito agli occhi attenti di alcuni utenti italiani di Twitter che hanno fatto notare con ironia la svista. Non è la prima volta che alcuni organi di informazione accompagnano articoli sulle celebrità con immagini tratte da Tale e Quale Show invece che con foto scattate durante le esibizioni dei veri protagonisti del mondo della musica.

