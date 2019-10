Davide Devenuto lascia ‘Un posto al sole’, la soap italiana più longeva dove da 16 anni interpreta Andrea Pergolesi e dove ha conosciuto la sua compagna nella vita che lo ha reso padre del piccolo Diego che oggi ha 3 anni. Lo farà da gennaio e non esclude che questa decisione possa essere definitiva: “Forse ci ho messo un po’ troppo. `È come se mi fossi reso conto di non essere più utile”.

"Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto", ha confessato l'attore in un'intervista a 'F'.

















Fatto sta che il ruolo di Andrea, prima fotografo poi investigatore privato, cameriere e ora chef del Vulcano, è stato parte della sua vita dal 2003. Nella serie Rose Abate, invece, Davide veste i panni del boss di Napoli Antonio Costello. L'attore ha rotto il silenzio sul suo personaggio, il boss Antonio Costello sottolineando che nelle ultime puntate di Rosy Abate "arriverà la guerra".









L'attore, che di recente ha parlato dell'addio a Un posto al sole, incarna in Rosy Abate 2 – La serie un cattivo "atipico", come lui stesso ha ammesso: "Antonio è un essere umano "possibile" uno che tiene in mano la situazione attraverso il controllo, senza alzare la voce. Abbiamo tentato un po' di rinnovare la tipologia dell'antagonista classico". Ma cosa sappiamo della sua vita privata? L'attore è fidanzato con la collega Serena Rossi. Si sono conosciuti e innamorati nove anni fa, appena hanno smesso di lavorare insieme.





A fare il primo passo è stata lei; hanno un bambino, Diego («a sceglie il nome è stato Davide, gli piaceva ripetere un nome che iniziasse con la «d»), due anni e mezzo. A fissare le loro nozze è appena stata Mara Venier, con l’attrice, reduce dal grande successo di Io sono Mia, in studio a ripetere «ma che davvero?», e lui al telefono – in vivavoce – a dire «va bene, organizza tu Mara. Ci vorrà un annetto».

