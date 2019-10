Uomini e Donne, caos in studio. Insulti pesanti a Giulio Raselli: pubblico senza parole

Nonostante la bella esterna con Giulio Raselli in piscina, Irene non nasconde il proprio fastidio nei confronti del tronista che continua a snobbarla dando attenzioni a Veronica Burchielli che, al momento, è la corteggiatrice che gli piace di più. Nella puntata di oggi 11 ottobre, infatti, la corteggiatrice Veronica Burchielli, si dichiarerà ufficialmente per Alessandro Zarino.

La scelta, arrivata dopo settimane dall’inizio del trono, è stata presa dopo che la stessa Veronica era uscita più volte con entrambi i tronisti: Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Proprio quest’ultimo è rimasto interdetto quando è venuto a conoscenza della scelta della 21enne, a cui non ha mancato di lanciare sguardi per tutta la durata della puntata. (Continua a leggere dopo la foto)

















Attratto fisicamente da Irene, Giulio Raselli la porta in esterna e durante la puntata Maria De Filippi manda in onda il filmato. I due si sono trovati molto bene, ma rientrati in studio il battibecco tra Giulio e Veronica prosegue e Irene perde letteralmente le staffe. La corteggiatrice vorrebbe parlare della sua esterna con il tronista, ma appena inizia a parlare è bloccata dalle risate di Veronica e delle battute che Giulio e Maria De Filippi le lanciano. (Continua a leggere dopo la foto)









“Tutte le volte devo stare dietro ad un bimbo che va dietro ad una bimbaminkia. Hai trent’anni, – ha sbottato Irene – ti sei presentato che vuoi una donna decisa e con un carattere forte e stai facendo delle figure di mer*a”, La corteggiatrice non sopporta l’atteggiamento di Giulio Raselli che, invece di commentare l’esterna con lei, preferisce continuare a punzecchiare Veronica. (Continua a leggere dopo la foto)





Le parole di Irene fanno infuriare il tronista, ma Irene non cambia idea e resta ferma sulla propria posizione. Anche un’altra corteggiatrice ha criticato il comportamento della corteggiatrice: “Sei quasi fastidioso. Nel momento in cui io vedo che è stata lei a scegliere ci rimani talmente male che vieni qui e fai tutte quelle battute…”. Giulio ha risposto senza esitazione: “Se a me piace una persona ci batto la testa”.

Marco Carta e l’omosessualità: “Il retroscena pesante dopo il coming out”