Giulia De Lellis, diventata nota al pubblico con la partecipazione a Uomini e Donne, è una influencer. Il debutto sul piccolo schermo risale al 2015 quando arriva nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante. Alla fine del suo percorso il tronista la sceglie e lì ha inizio la loro storia d’amore, durata fino alla primavera 2018.

Ma è con il Grande Fratello Vip, a cui Giulia De Lellis partecipa dopo Damante, che raggiunge il successo. Era l’edizione del 2017, quella poi vinta da Daniele Bossari, ma Giulia è sicuramente la concorrente che riesce a emergere maggiormente. Dopo quell’esperienza, la De Lellis ha provato anche a partecipare a L’Isola dei Famosi, ma viene scartata perché troppo magra. Nel 2019 Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne ma a La Scelta, per aiutare tronisti e corteggiatori nella scelta dell’outfit più adeguato. (Continua dopo la foto)

















Il 2019 è anche l’anno in cui esce il primo libro di Giulia De Lellis, ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, scritto con Stella Pulpo, che ha subito scalato le classifiche di vendite. Nonostante le critiche per aver scelto di raccontare il tradimento di Andrea Damante, la De Lellis ha ottenuto un enorme successo. Non solo. Giulia De Lellis è anche tra i protagonisti di una nuova web serie, Una vita in bianco, in onda su Witty Tv e in cui recita accanto a Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, star di Un Posto Al Sole. “Finalmente posso dirvi con estrema felicità e gioia, come potete vedere dal mio volto, che da questa mattina inizieremo a girare una fiction web insieme a tutto il team di Witty”, ha annunciato Giulia su Instagram. (Continua dopo la foto)









“Avrò dei colleghi che sono più del settore rispetto a me – ha continuato Giulia De Lellis – infatti sono un po’ ansiosa, perché lo sapete che non ho mai recitato. Ovviamente non mi tiro indietro proprio ora anzi. Sarà bellissimo, ci riuscirò e ce la farò. Siamo in preparazione. Quindi sparirò per un po’, ma voi sapete perché”. Interpreta Claudia che, come lei, è una fashion blogger: “Io e Claudia abbiamo sicuramente due cose in comune: una è che lei è una fashion blogger o influencer, chiamatela come volete, e il fatto di esserci sempre per la propria migliore amica. Io sono un po’ così, sono molto generosa, molto attenta e sto vicino alle mie più care amiche. Questa cosa me la sento molto”, ha aggiunto. (Continua dopo le foto)







Giulia De Lellis è nata a Roma il 15 gennaio 1996, è alta un metro e sessantaquattro centimetri e pesa circa quarantanove chilogrammi. Dopo il lungo fidanzamento con Andrea Damante, Giulia ha avuto una relazione con Irama, il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi, poi nella sua vita è arrivato Andrea Iannone, il campione di Moto Gp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. “L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio ex – ha raccontato la De Lellis al settimanale F – Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva ‘memorizzata’, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino”. Dopo quel sms, non si sono più lasciati.

“Lui è scandaloso”. Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ogni oltre limite. Li hanno beccati così