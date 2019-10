“Non ce la faccio…”. Mani in testa e lacrime, Caterina Balivo crolla davanti alla sua ospite

Sono trascorsi ormai 17 anni da quel terribile 31 ottobre del 2002, quando alcune forti scosse di terremoto colpirono la provincia di Campobasso, causando il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia, dove persero la vita 27 bambini e una maestra. Durante la scossa delle 11.32, in particolare, il solaio di copertura di parte dell’edificio scolastico “Francesco Jovine” che comprendeva una scuola materna, elementare e media, crollò e sotto le macerie rimasero intrappolati 57 bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli.

Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre c'erano state alcune piccole scosse, tra l'1:25 e le 3:27. La più forte aveva avuto una magnitudo di 3.5: abbastanza alta ma non così tanto da causare allarme nella popolazione. Il giorno dopo la maggior parte delle scuole rimasero aperte, compreso l'istituto Francesco Jovine, la scuola elementare di San Giuliano di Puglia, dove proprio pochi anni prima erano stati fatti lavori per rialzare l'edificio. Le lezioni erano in corso regolarmente quando alle 11:33 la scossa principale fece crollare completamente il solaio.

















Nel corso della giornata 19 persone furono estratte dalle macerie. Della classe del 1996 del paese di San Giuliano solo tre persone si salvarono: due bambine e la maestra. Oggi una di quelle bambine, ormai adulte, è stata ospite di Caterina Balivo per raccontare la sua storia. Veronica è una maestra, si è laureata da poche settimane proprio in Scienze della formazione e presto lavorerà come insegnante.









Nel suo terribile racconto di quel giorno ha parlato di quella giornata e di quanto sia stata importante la sua insegnante. Caterina Balivo era molto emozionata e durante il racconto di Veronica si è commossa nel sentire le sue parole. "Ho sentito un rumore forte. – ha ricordato la 24enne – Ho visto le finestre rompersi una per volta. Una parte enorme di parete mi è venuta addosso. Ho perso i sensi e mi sono svegliata con la testa sotto a un tavolo".





Durante il racconto Caterina Balivo si è portata le mani sul viso e, poco prima di mandare in onda il servizio sul funerale dei bambini morti nel terremoto, ha detto commossa: “Scusate ma io non ce la faccio”. Un lungo applauso è seguito e l’emozione era evidente anche nei volti del pubblico e degli altri ospiti in studio. Nel terremoto Veronica ha perso il cugino Luigi e la tesi è stata dedicata proprio a lui. “A mio cugino Luigi, vivo sarà il tuo ricordo nei miei passi”, ha letto la Balivo mostrando la pagina della tesi della 24enne.

