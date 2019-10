“È successo nel bagno dell’ospedale”. Francesca Cipriani, indignata, lo racconta in tv

Francesca Cipriani sta bene. La procace showgirl dal seno immenso qualche giorno fa era finita in ospedale dopo aver contratto il virus gastrointestinale. Nulla di grave, dunque, ma, quando è stata ricoverato Francesca stava davvero male: aveva addirittura le allucinazioni. “Ho visto San Pietro – ha raccontato Francesca Cipriani – Voleva consegnarmi le chiavi”. Chissà cosa aveva mangiato per avere visioni simili…

Adesso, come dicevamo sopra, Francesca Cipriani sta bene ma quel ricovero è stato un episodio che non dimenticherà facilmente. Non tanto il ricovero, a voler essere precisi, ma le condizioni igieniche dell’ospedale hanno scioccato Francesca Cipriani che ha raccontato tutto a Live di Barbara D’Urso. La Cipriani racconta il suo “calvario” in un reparto senza wi-fi, abbandonata a se stessa, senza neanche la possibilità di poter comunicare con la famiglia… Continua a leggere dopo la foto

















Un po’ esagerata? Beh, forse un tantino sì. “Durante la scorsa notte avrò perso tre chili – racconta Francesca Cipriani alla D’Urso – Mi ero completamente prosciugata, avevo perso tutti i liquidi ed ero disidratata. Sono arrivata all’ospedale che già stavo malissimo”. Già, le intossicazioni alimentari sono una brutta faccenda. E, come è capitato anche alla Cipriani, possono dare persino allucinazioni. Ma il vero choc per Francesca è stato un altro. Continua a leggere dopo la foto









Ciò che più l’ha lasciato sconvolta sono state le condizioni igieniche dell’ospedale. “Ora senza nulla togliere- ha detto indignata – ma i bagni erano completamente occupati da dei senzatetto. Ogni volta che dovevo andare c’era uno di loro lì che si faceva il bagno. Li avevano accolti nel pronto soccorso per permettergli di lavarsi. Ma secondo me dovrebbero esserci delle strutture predisposte”. Ve la immaginate la Cipriani che si lava mentre in bagno ci sono i senzatetto? Noi no. Continua a leggere dopo la foto





Ma Francesca, oltre che sola e preoccupata per il suo ricovero, era in ansia per sua madre: non riusciva ad avvertirla… “Non è possibile che siamo nel 2020 e che non ci sia campo nei cellulari. E’ una cosa grave. Mia mamma che è malata di cuore non è riuscita a contattarmi” ha detto alla D’Urso. Dopo La Pupa e il secchione, Francesca Cipriani ha partecipato a L’Isola dei famosi ed è un personaggio fisso nei programmi di Barbara D’Urso.

Francesca Cipriani in ospedale: “Ho perso 3 kg in una notte”