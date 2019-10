“Mi sposo”. L’attrice si confessa a ‘Storie Italiane’, anche Eleonora Daniele al settimo cielo

La decisione di Valentina Pace di lasciare un posto al sole aveva fatto discutere parecchio. Una serie che per Valentina Pace ha significato parecchio, lo strumento per essere conosciuta al grande pubblico dopo il successo a Miss Italia. . Un abbandono che ha dietro un motivo importante: ha voluto dedicarsi totalmente alla sua secondagenita Matilde, avuta col fidanzato Stefano.

A Storie Italiane, Valentina Pace ha spiegato che sta vivendo il periodo più bello della sua vita grazie alle sue due figlie (Matilde e Alice): "Ho battezzato la mia piccola Matilde. Il mio povero Stefano è contrario ma si presta. Un momento bellissimo. Lei è la mia seconda figlia: l'ho avuta da grande. Una grande emozione, me la sto godendo giorno dopo giorno. In questo tempo non lavoro: faccio mamma a tempo pieno". Ha poi ammesso di voler fare molto presto il grande passo assieme al compagno Stefano: "Sposarmi è il mio desiderio di sempre".

















L'ultimo pensiero a un programma che porta sempre nel cuore: "Un posto al sole la mia grande famiglia. L'ho lasciato per fare la mamma, ma spero di tornare presto". La carriera di Valentina Pace inizia nel 1995 quando conquista la fascia di Miss Cinema a Miss Italia. In seguito arriva l'esperienza come ballerina a Macao e prende il via la sua carriera come attrice di fotoromanzi.









Nel 1999 esordisce anche come attrice in televisione in Morte di una ragazza perbene, diretta da Luigi Perelli e trasmessa da Rai Uno; l'anno successivo partecipa alla miniserie di Rai 2, Giochi pericolosi, regia di Alfredo Angeli. Nel 2001 è tra i protagonisti del film thriller Prigionieri di un incubo, regia di Franco Salvia, ed ha il ruolo di Giulia nel film South Kensington di Carlo Vanzina.







Nel 2002 ritorna in TV, interpretando il ruolo di Anna nella miniserie in sei puntate in onda su Canale 5, Ma il portiere non c’è mai? Dallo stesso anno è nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Elena Giordano fino al 2004. Nel 2005 torna nel cast del soap, rimanendoci fino al 2010. Tornerà successivamente per diversi episodi nel 2016 e dal 2017 al 2019.

