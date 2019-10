Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne. A maggio scorso si sono giurati amore eterno con un matrimonio da sogno e da poco hanno scoperto di aspettare il primo figlio. L’annuncio è arrivato a mezzo social, con un post della bella Clarissa: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!)”.

Succedeva un mese fa circa. Poi, nelle ultime ore, i Marchesucci (come li chiamano i loro fan) hanno svelato il sesso del bebè in arrivo: è una bambina. In un breve video Federico ha fatto sapere: “Sappiamo il sesso, è una femminuccia”. La piccola nascerà a marzo 2020 e Clarissa e Federico sono al settimo cielo. Dopo le nozze, la coppia ha subito provato ad avere un figlio e a distanza di poco tempo ci è riuscita. (Continua dopo la foto)

















Clarissa ha poi rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove svela come ha scoperto di essere incinta, ma anche come ha dato a Federico la notizia. La ex tronista spiega al settimanale di aver scoperto di essere in dolce attesa insieme alla sorella e alla madre. Si aspettava di essere incinta, in quanto lei e Federico ci avevano provato da poco, ha detto. (Continua dopo la foto)









“Allora io, mia sorella e mia madre abbiamo fatto un test pre-ciclo ed è stata una scena comica, non capivamo”, racconta la Marchese alla rivista ricordando il momento in cui ha scoperto di essere incinta. Quindi il racconto di come ha comunicato questa notizia grandiosa al futuro papà: “Ho scritto un bigliettino ‘Papà, sto arrivando’ che ho poi messo nella busta delle analisi. Quando l’ha visto mi ha chiesto conferma e poi siamo scoppiati a piangere”. (Continua dopo le foto)







Nell’intervista Clarissa ha anche speso parole per Uomini e Donne, la trasmissione che le ha dato l’opportunità di incontrare il grande amore: “Il programma è stato l’inizio di tutto – Noi siamo la prova che a Uomini e Donne l’amore nasce, cresce e si riproduce”, ha concluso la ex tronista che ora è pronta a costruire la famiglia che ha sempre sognato con Federico.

