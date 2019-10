Lorella Cuccarini, bomba in tv. Lo sfregio in diretta contro Heather Parisi

Non si placa la polemica tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi anche se c’è da specificare che in questo caso quest’ultima non ha nessuna colpa. Ma partiamo con ordine: la conduttrice del programma pomeridiano di Rai 1 ha intonato un celebre brano della sua nemica amatissima. La sua breve interpretazione di Crilù, sigla di Fantastico 5, ha sorpreso tutti, visti i rapporti tesi tra le due. “Io ricordo che questa canzone la cantava Heather Parisi” ha osservato Alberto Matano. Pronta la simpatica (e velatamente piccata) replica della conduttrice: “Sì, ho capito, ma siccome è anche di mio marito rimane in famiglia Quindi non ho capito per quale motivo io non la possa cantare”.

In effetti, Crilù è stata scritto da Silvio Testi, marito della Cuccarini. Hather avrà apprezzato la performance di Lorella? Insomma, ci sembra un segnale di sfida bello e buono visto che il programma che conduce è lei stessa a scriverlo, tante volte. E poi si sarebbe potuta rifiutare di cantare una canzone così "scomoda". E invece no, eccola intonarla ed ecco la riposta al vetriolo che tutto sembra tranne che "spontanea".

















Insomma, agli occhi di molti sembra una simpatica tag che ha l'unico scopo di far imbestialire la povera Heather. Ma perché non si sopportano? In un'intervista rilasciata qualche tempo a TV Sorrisi e Canzoni, Pippo Baudo ha raccontato la sua versione della storia, da 'padre artistico' di entrambe.









"Heather l'ho creata io – ha raccontato il conduttore – Alla fine degli anni '70 era in vacanza in Calabria dove vivevano i suoi parenti. Le feci un provino. Era un po' grassottella ma bravissima". Stando a queste dichiarazioni, dunque, il primo capitolo della guerra tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini c'è stato quasi quarant'anni fa e a cominciarla pare essere stata la showgirl americana.







“Non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella – ha detto ancora Baudo – ‘Io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballerinetta’ disse. Non ho potuto farci niente”. Insomma, una rivalità radicata che si è alimentata a più riprese negli anni, tra partecipazione a trasmissioni televisive concorrenti, guerra a colpi di hit musicali e le recenti prese di posizione divergenti sulla politica italiana.

