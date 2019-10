“Spingi…”. Imbarazzo a Eurogames, il gioco si fa ‘piccante’. E il pubblico non si trattiene

“Patate” a Eurogames: il web si scatena. È andata in onda giovedì 10 ottobre una nuova puntata di Eurogames, il programma che ricalca il format del vecchio amatissimo “Giochi senza frontiere” e che per la prima edizione è condotto da Ilary Blasi e Alvin. Uno dei giochi proposti nell’ultima puntata ha fatto scatenare il pubblico che sul web ha scatenato un putiferio. Il gioco in questione era il gioco delle patate. I creatori di Eurogames, questo è sicuro, ne hanno di fantasia.

E lo dimostrano i giochi che vengono proposti in ogni puntata. Il pubblico ha visto correre toast e mozzarelle e, nella puntata di giovedì 10, anche delle patate giganti. La patata, poi, si sa, scatena le risate. E lo ha fatto anche nell'ultima punta di Eurogames. Quando Ilary Blasi e Alvin hanno lanciato il gioco delle patate, i telespettatori si sono scatenati sul web. I conduttori non si sono resi conto ma hanno servito al pubblico delle perle pazzesche. E sul web è stato il caos.

















Alcuni doppi sensi sono stati serviti su un piatto d'argento e non sono certo mancate le battute. Ma in che consisteva il gioco della patata? Due concorrenti vestiti da patata dovevano correre e immergersi nell'acqua e poi farsi spremere. Ilary Blasi e Alvin, poi sembravano particolarmente entusiasti del gioco e hanno commentato con molta enfasi. Il pubblico ha avuto l'impressione che i due stessero parlando di un parto. "Ho il terrore che, in questo gioco della patata, sbuchi Rocco Siffredi da un momento all'altro", ha commentato qualcuno.









"I doppi sensi di Alvin e Ilary sulle patate", ha scritto una utente di Twitter. "'Dai spingi' ma stanno partorendo?!?", ha scritto ancora qualcuno. Insomma, commenti di ogni tipo. Il gioco, però, ha appassionato tutti. Ilary, in buona fede, a un certo punto ha chiesto a un concorrente: "Ti senti bagnato?". Potete immaginare cosa è successo dopo queste parole? Ecco. Però, ragazzi, quanto siete maliziosi… E voi avete seguito il programma? E avete visto il gioco?





La patata inzuppata

Che detta così caro Alvin #eurogames pic.twitter.com/AKVUX9kz0h — UmaTrauma (@UmaTrauma) 10 ottobre 2019

Altra cosa che ha fatto parlare dell’ultima puntata di Eurogames è stato il look di Ilary Blasi. Anche stavolta la signora Totti non ha convinto il pubblico: la sua tuta total denim non è piaciuta. E ance in questo caso i commenti si sono “sprecati”. “Ilary pare in tuta da operaio” ha osservato qualcuno. E ancora: “E stasera, meccanico dei film Er Monnezza”. Qualcuno però ha gradito: “Ma che gran fi*a che è stasera” e ancora “Ilary Dea indiscussa!”.

